Importanti negoziati tra Stati Uniti e Russia si stanno svolgendo ad Abu Dhabi.

Recentemente, il segretario dell’esercito degli Stati Uniti, Dan Driscoll, ha avviato un ciclo di colloqui con una delegazione russa ad Abu Dhabi. Questa iniziativa arriva dopo un incontro tra funzionari americani e ucraini a Ginevra, dove si stanno delineando possibili vie per porre fine al conflitto in corso in Ucraina.

Le discussioni tra Driscoll e i rappresentanti russi sono iniziate lunedì, con la previsione che proseguano anche nella giornata successiva.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, Kyrylo Budanov, il capo dell’intelligence militare ucraina, sarà presente ai colloqui, ma non sono stati forniti dettagli sulla composizione della delegazione russa.

Il contesto dei colloqui di pace

Un funzionario americano ha dichiarato al Financial Times che Driscoll è stato fortemente coinvolto in questa iniziativa di pace nelle ultime settimane. È evidente che l’Ucraina è informata su questi sviluppi, specialmente dopo gli incontri di Ginevra.

D’altra parte, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha scelto di non confermare ufficialmente l’esistenza di questi incontri, limitandosi a dichiarare: “Non ho nulla da dire. Stiamo seguendo le notizie sui media.” Questo riflette la cautela russa riguardo a tali trattative.

Le sfide della proposta di pace

La pressione di Washington su Kiev per esplorare un nuovo piano di pace è palpabile. Tuttavia, le autorità ucraine temono che le condizioni incluse, che richiederebbero la cessione di territori come le regioni di Donetsk e Luhansk, siano inaccettabili. Il piano originale, articolato in 28 punti, prevede anche una riduzione delle forze armate ucraine e il ritiro delle ambizioni di adesione alla NATO, termini che sono stati categoricamente rifiutati da Kiev.

Nei giorni scorsi, funzionari provenienti da Ucraina, Stati Uniti ed Europa si sono riuniti a Ginevra per discutere un’“edizione aggiornata” di questo piano. Tuttavia, il Cremlino ha immediatamente fatto sapere che non accetterà modifiche proposte dai leader europei.

Le preoccupazioni ucraine

Il panorama politico in Ucraina è complesso, con il presidente Zelenskiy che si trova ad affrontare una serie di sfide interne, compresa una crisi di corruzione che coinvolge il suo governo. Mentre le sanzioni statunitensi sul settore petrolifero russo hanno fornito una parziale speranza, il nuovo piano di pace sembra avvantaggiare diplomaticamente Mosca.

Zelenskiy ha espresso la sua speranza che i colloqui possano portare a risultati positivi, ma ha anche avvertito che il piano potrebbe mettere a rischio la dignità e la libertà dell’Ucraina. D’altra parte, il presidente russo Putin ha descritto il piano come una base per risolvere il conflitto, ma potrebbe opporsi a diversi aspetti dello stesso.

Il ruolo degli alleati

Nel frattempo, leader europei come il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno sottolineato che l’obiettivo è creare un piano che l’Ucraina possa considerare accettabile per le negoziazioni con la Russia. Durante il vertice di Ginevra, il primo ministro polacco Donald Tusk ha affermato che gli alleati sono disposti a collaborare, ma necessitano di maggiore chiarezza riguardo all’origine del piano.

Con il conflitto che continua a causare gravi perdite e danni, la situazione sul campo di battaglia rimane tesa. L’infrastruttura ucraina ha subito gravi danni a causa degli attacchi, lasciando molti cittadini senza servizi essenziali. La resistenza ucraina nella città di Pokrovsk, ad esempio, è un elemento cruciale sia dal punto di vista militare che propagandistico per la Russia.

