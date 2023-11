Incontro Biden-Xi, resta da sciogliere il nodo Taiwan: "Gli Usa smettano di armare l'isola"

Il positivo incontro tra Joe Biden e Xi Jinping non è servito per sciogliere il nodo legato a Taiwan: la Cina vuole annettere il territorio e chiede agli Usa di estraniarsi

Il positivo vertice avvenuto nelle scorse ore tra il presidente americano Joe Biden e la sua controparte cinese Xi Jinping a San Francisco è servito per riavvicinare i due Paesi che negli ultimi tempi erano sembrati sempre più lontani l’uno dall’altro. I leader delle due massime potenze mondiali si sono incontrati in un clima disteso e sereno, ma non sono mancati i punti di discussione: primo tra i quali quello legato all’annosa questione Taiwan.

Incontro Biden-Xi: il nodo Taiwan

Come sappiamo, la Cina vede Taiwan come una sua provincia separatista e da diverso tempo il presidente Xi Jinping pensa di riportare il territorio sotto il controllo della potenza asiatica. Taiwan, dal canto suo, ha una Costituzione propria e un leader democraticamente eletto, ma la Cina punta ad avere sempre maggiore controllo sull’isola, provando ad interferire sulle elezioni. E proprio su questo punto si è dibattuto nell’incontro americano tra Biden e Xi. Il presidente Usa ha ribadito che l’America riconosce una sola Cina, ma ha sottolineato che si aspetta che quest’ultima non intervenga in nessun modo nelle elezioni a Taiwan.

Incontro Biden-Xi: la posizione di Taiwan secondo la Cina

La risposta cinese, dall’altra parte, non si è fatta attendere. Xi Jinping ha sottolineato che si aspetta chegli Usa inizino ad: “Intraprendere azioni concrete per onorare il proprio impegno a non sostenere l’indipendenza di Taiwan, smettere di armarla e sostenere la riunificazione pacifica della Cina”. L’obiettivo di Pechino resta dunque sempre il medesimo: riavere Taiwan e per farlo sembra poter intervenire in un modo più pacifico o minacciando una guerra.