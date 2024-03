Nelle scorse ore, Giorgia Meloni è volata a Washington per aggiungere un altro importante tassello negli incontri con i leader politici prima del G7 pugliese. La premier italiana ha avuto la possibilità di effettuare un bilaterale durato circa un’ora con il presidente americano Joe Biden, raccogliendo anche grandi elogi da parte dell’inquilino della Casa Bianca.

Incontro Meloni-Biden: elogi alla premier

“Giorgia e io siamo grandi amici. La premier ha sostenuto gli Stati Uniti dal primo giorno che è entrata in carica” – così ha dichiarato Joe Biden a margine dell’incontro con Giorgia Meloni avvenuto poche ore fa nella capitale degli Usa. La premier, poco prima dell’incontro aveva annunciato a sorpresa l’autorizzazione al trasferimetno in Italia di Chico Forti. Biden dall’altra parte si concede una battura: “Ho sposato un’italoamericana per rafforzare i rapporti” – dichiara facendo riferiento alle origini italiane della first lady Jill Jacobs, discendente di un immigrato siciliano.

Incontro Meloni-Biden: gli argomenti del bilaterale

Ma quali sono stati i temi principali toccati nel bilaterale tra Biden e Meloni? La guerra in Ucraina ha avuto uno spazio centrale, e il presidente Usa ha ringraziato l’Italia per il sostegno che ha dimostrato in questi lunghi mesi a Kiev. Poi, ovviamente, la situazione in Medio Oriente: “È una nostra preoccupazione, dobbiamo coordinare le azioni per evitare una escalation, e sosteniamo pienamente lo sforzo di mediazione degli Stati Uniti. La crisi umanitaria è la nostra priorità numero uno, l’Italia ha concentrato il suo contributo su questo” – ha dichiarato Meloni sul tema. La soluzione, in questo caso, non può che essere quella già preventivata dagli Usa: “Mentre cooperiamo con tutti gli attori della regione dobbiamo lavorare insieme per garantire passi concreti per garantire la prospettiva di due popoli e due Stati, che è l’unica soluzione di lungo termine sostenibile”.