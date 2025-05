Incontro tra Elly Schlein e Özgür Özel: solidarietà per la democrazia in ...

Incontro tra Elly Schlein e Özgür Özel: solidarietà per la democrazia in ...

La segretaria del Pd incontra il leader del CHP per discutere della situazione politica in Turchia.

Un incontro significativo a Istanbul

Oggi, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha avuto un incontro cruciale a Istanbul con Özgür Özel, leader del CHP, il principale partito di opposizione turco. Questo incontro si è svolto in un contesto di crescente preoccupazione per la situazione politica in Turchia, caratterizzata da arresti ingiustificati e repressione della libertà di espressione.

Il caso di Ekrem Imamoglu

Durante il colloquio, i due leader hanno affrontato in particolare il caso di Ekrem Imamoglu, sindaco di Istanbul e candidato alla presidenza, che è stato arrestato in circostanze che sollevano interrogativi sulla legalità e sulla giustizia del sistema turco. Schlein ha espresso la sua piena solidarietà al CHP e ha denunciato la repressione che colpisce non solo Imamoglu, ma anche molti altri oppositori politici, giornalisti e attivisti.

Impegno del Pd per la democrazia

La segretaria del Pd ha ribadito l’impegno del suo partito per la liberazione di Imamoglu, un impegno che è iniziato subito dopo l’arresto con il viaggio dell’ex sindaco di Firenze, Dario Nardella, a Istanbul. Questo gesto ha rappresentato un chiaro segnale di sostegno e di attenzione verso la lotta per la democrazia in Turchia. Inoltre, il responsabile Esteri del Pd, Peppe Provenzano, ha avuto incontri con la leadership del CHP ad Ankara, rafforzando ulteriormente i legami tra i due partiti.

La situazione in Turchia è complessa e delicata, e l’incontro tra Schlein e Özel rappresenta un passo importante per la costruzione di una rete di solidarietà internazionale a sostegno della democrazia e dei diritti umani. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi in Turchia, e il sostegno del Pd è un segnale forte e chiaro contro la repressione.