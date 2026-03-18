Incontro Trump‑Xi posticipato: il nodo dello stretto di Hormuz e le ripercussioni diplomatiche

Trump sposta la visita a Pechino e cerca il sostegno della Cina per riaprire lo stretto di Hormuz, con impatti su energia e diplomazia

Il presidente Trump ha annunciato lo spostamento della programmata visita a Pechino, inizialmente prevista dal 31 marzo al 2 aprile, citando la necessità di restare a Washington a causa della crisi in Medio Oriente. Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran ha infatti portato a una situazione di forte tensione nella regione, con ripercussioni immediate sulla navigazione nello stretto di Hormuz e sui mercati energetici globali. La decisione è stata descritta come un rinvio di circa cinque settimane, con la Casa Bianca che mantiene contatti con le autorità cinesi per riorganizzare l’incontro.

Oltre al calendario, la crisi ha spostato l’attenzione di Washington sulle operazioni militari e sulla necessità di garantire il transito commerciale. Il presidente ha segnalato di voler ottenere il contributo di Pechino per la riapertura dello stretto di Hormuz, una via vitale per le esportazioni di petrolio del Medio Oriente. Nel contesto diplomatico il rapporto con la Cina rimane centrale: temi come tariffe commerciali, controlli sulle esportazioni di terre rare, la questione di Taiwan e i flussi di fentanyl erano attesi al centro del dialogo con il leader cinese Xi.

Perché il viaggio è stato posticipato

La Casa Bianca ha motivato il rinvio con la priorità di gestire una crisi che ha trasformato la regione in un focolaio di rischio per la navigazione internazionale. Con centinaia, se non migliaia, di navi bloccate o costrette a deviazioni fuori dall’area più a rischio, i governi occidentali e i partner asiatici valutano opzioni per proteggere le rotte commerciali. Il presidente ha sottolineato l’esigenza di essere presente nella capitale per coordinare le risposte, mentre i colloqui con Pechino proseguono: il Ministero degli Esteri cinese ha confermato che «le comunicazioni proseguono», ma senza un impegno concreto a una soluzione navale congiunta.

Il ruolo della Cina e le incognite della cooperazione

Pe diverse ragioni strategiche ed economiche, la Cina è un interlocutore chiave nella crisi: è il principale partner commerciale dell’Iran e importa energia dal Golfo. La reazione ufficiale di Pechino è stata prudente e orientata alla stabilità delle forniture energetiche, con dichiarazioni che richiamano alla de‑escalation. Washington ha chiesto a più paesi di partecipare a una coalizione navale per riaprire lo stretto di Hormuz, ma molte capitali hanno espresso riserve. L’appello, lanciato anche tramite la piattaforma social del presidente, ha ricevuto risposte caute: alcune nazioni hanno sottolineato la necessità di valutazioni legali e operative, altre preferiscono spingere per canali diplomatici.

Impatto sui mercati e sulla navigazione

La chiusura e l’incertezza attorno allo stretto di Hormuz hanno provocato forti oscillazioni nei prezzi dell’energia: alcune fonti riferiscono di perdite di fornitura con ripercussioni immediate sui listini petroliferi. Sono state segnalate oltre duemila navi in difficoltà o ritardate, situazione che pesa sulle catene di approvvigionamento e sul trasporto marittimo mondiale. La pressione economica influenza a sua volta le decisioni politiche, creando un circolo in cui sicurezza e interesse commerciale si intrecciano e condizionano la disponibilità degli alleati a impegnarsi in operazioni navali o esercitare pressioni diplomatiche su Teheran.

Le opzioni sul tavolo della comunità internazionale

Tra le alternative considerate ci sono missioni di scorta multilaterali, pressioni diplomatiche coordinate e misure economiche mirate. Alcuni governi europei valutano «una gamma di opzioni» per garantire la sicurezza della navigazione senza innescare ulteriori escalation. Allo stesso tempo, l’Iran ha lasciato intendere di poter negoziare corridoi sicuri per alcune navi, usando le esportazioni come strumento di pressione politica. In questo quadro, la disponibilità di Pechino a mediare o a partecipare a iniziative pratiche resta un elemento determinante per una soluzione rapida.

Conseguenze sulla diplomazia bilaterale e prospettive

Il rinvio dell’incontro fra Trump e Xi modifica temporaneamente il calendario diplomatico ma non cancella le aree di negoziato. Gli esperti sottolineano che la crisi potrebbe alterare l’equilibrio dei rapporti, riducendo il margine di manovra negoziale se la situazione dei mercati energetici dovesse peggiorare. Alcuni osservatori ritengono che la pressione economica e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz possano costringere attori con interessi divergenti a cercare compromessi pragmatici. Tuttavia, la dipendenza energetica, le relazioni commerciali pregresse e la complessità militare della regione rendono ogni soluzione difficile e richiedono un coordinamento multilaterale sostenuto.