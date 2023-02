Incoronazione Re Carlo: invitati anche Harry e Meghan

Secondo i tabloid inglesi, al momento non è in discussione la partecipazione di Meghan e Harry all'incoronazione dire Carlo del prossimo 6 maggio.

Secondo i tabloid inglesi, Harry e Meghan Markle non sono stati esclusi dalll’incoronazione di Re Carlo del prossimo 6 maggio, nonostante gli ultimi attriti causati dal libro di Harry e dal documentario Netflix che avrebbe complicato i rapporti famigliari.

Incoronazione Re Carlo: presenti anche Harry e Meghan?

Il prossimo 6 maggio ci sarà l’incoronazione ufficiale di Re Carlo e la domanda che ci si pone con tre mesi in anticipo è sempre la stessa: ci saranno anche Harry e Meghan Markle?

Come scrive il Sun: “I funzionari che stanno preparando l’incoronazione dicono che non vi sia stata alcuna proposta da Buckingham Palace per escludere la coppia dall’evento“. Quindi al momento la partecipazione della coppia non è in discussione.

Tuttavia, è inevitabile pensare a un forfait dei duchi di Sussex, alla luce delle esternazioni pubblicate nel libro “Spare” e in seguito alle vicende raccontate nel documentario Netflix che hanno di fatto incrinato i rapporti interni.

Arrivo previsto poco prima delle celebrazioni

Sempre secondo il Sun: ” I funzionari responsabili dell’organizzazione dell’incoronazione auspicano che Harry e Meghan arrivino nel Regno Unito prima del weekend [dedicato alle celebrazioni], in modo da evitare i primi, imbarazzanti incontri che potrebbero distrarre [l’attenzione mediatica] dalla storica giornata“.

Se i duchi di Sussex atterrassero poco prima delle celebrazioni, inevitabilmente l’attenzione mediatica cadrebbe sulla coppia, oscurando la celebrazione dell’incoronazione di Carlo III.

Date le circostanze quindi è probabile che la coppia possa atterrare a Londra nel weekend che precede la cerimonia, in modo tale da permettere ai media di “archiviare” in tempo record la notizia della loro partecipazione e concentrarsi di fatto sul vero protagonista: il nuovo Re Carlo III.