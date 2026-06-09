Indagini a Roma per corruzione legate al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina

La Procura di Roma ha disposto perquisizioni delegate al Ros nei confronti di tre persone coinvolte nell'indagine per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio legata al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

La Procura di Roma ha avviato accertamenti penali relativi al progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. L’attività investigativa riguarda ipotesi di corruzione e di rivelazione del segreto di ufficioreati che sono al centro delle verifiche condotte dagli inquirenti.

Per dare esecuzione alle misure disposte, l’ufficio giudiziario ha delegato i carabinieri del Ros a compiere atti di perquisizione nei confronti di tre persone ritenute coinvolte.

Tra gli interessati figurano un ex presidente aggiunto della Corte di Conti che si è posto in quiescenza dal febbraio scorsoun avvocato già membro del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina Spa e un imprenditore.

Elementi principali dell’inchiesta e soggetti sottoposti a perquisizione

Secondo quanto comunicato dall’ufficio giudiziario, le perquisizioni mirano a raccogliere elementi utili a verificare condotte finalizzate a influenzare l’esame di legittimità da parte della Corte dei Conti.

L’attenzione degli inquirenti è concentrata sul processo che ha portato all’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica nello Stretto di Messinacon controlli mirati su scambi di documenti e comunicazioni che potrebbero configurare la rivelazione del segreto di ufficio.

Profili professionali dei tre indagati

Tra i tre soggetti destinatari del decreto di perquisizione c’è un magistrato in quiescenza che ha ricoperto la carica di presidente aggiunto della Corte di Conti ed è cessato dal servizio dal febbraio scorso.

È inoltre coinvolto un avvocato che ha fatto parte del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina Spaente direttamente collegato alla gestione del programma per il ponte, e un imprenditore attivo in settori legati alle opere pubbliche. Le indagini intendono accertare eventuali condotte tese a condizionare il parere di legittimità richiesto alla Corte.

Obiettivi delle verifiche e contestazioni ipotizzate

Le attività investigative si focalizzano su due capi di imputazione principali: la corruzioneintesa come comportamento volto a ottenere o offrire vantaggi indebiti in relazione all’iter decisionale, e la rivelazione del segreto di ufficioche riguarda la divulgazione di atti o informazioni riservate nell’ambito delle procedure amministrative e giudiziarie. L’ipotesi è che alcune condotte possano aver influenzato negativamente l’esame di legittimità che la Corte dei Conti effettua sull’approvazione del progetto definitivo per il Ponte sullo Stretto di Messina.

Gli accertamenti eseguiti dal Ros nell’ambito della delega conferita dalla Procura di Roma comprendono la ricerca di documentazione, dispositivi elettronici e altri elementi che possano chiarire i rapporti tra i soggetti coinvolti e le modalità con cui sarebbero avvenute le comunicazioni oggetto di verifica. Le perquisizioni fanno parte di una fase istruttoria che punta a ricostruire fatti e responsabilità in modo dettagliato.

Implicazioni per il progetto del Ponte

Il procedimento penale tocca direttamente il percorso amministrativo e di controllo che precede l’avvio di un’opera pubblica di grande rilevanza come il Ponte sullo Stretto di Messina. L’esame di legittimità della Corte dei Conti è una tappa procedurale fondamentale: eventuali condizionamenti o divulgazioni illecite di informazioni potrebbero incidere sulla validità delle valutazioni formali e di merito svolte dagli organi di controllo, con effetti sulla prosecuzione del progetto.

La Procura di Roma mantiene riservatezza sulle specificità delle indagini in corso, mentre l’esecuzione delle perquisizioni rappresenta un passaggio operativo volto a verificare ipotesi concrete. L’attenzione degli inquirenti rimane concentrata sui rapporti documentali e sulle comunicazioni poste in essere dagli indagati in relazione all’iter di approvazione del progetto definitivo.