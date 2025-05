Indagini in corso per omicidio a Bologna: uomo trovato morto in casa

Indagini in corso per omicidio a Bologna: uomo trovato morto in casa

Un omicidio che scuote Bologna

La città di Bologna è scossa da un tragico evento che ha portato all’apertura di un’indagine per omicidio. Un uomo di 59 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione, situata in via Zanolini. La scoperta è avvenuta dopo che la compagna della vittima ha lanciato l’allerta, preoccupata per il suo mancato contatto.

All’arrivo dei carabinieri, l’uomo giaceva riverso sul pavimento dell’ingresso, con evidenti ferite alla testa.

La vita della vittima e il contesto

La vittima, originaria di Aosta, viveva a Bologna dal 2021 insieme alla compagna. I due gestivano un negozio di cannabis legale nel centro storico della città, un’attività che ha suscitato interesse e curiosità. Secondo le prime informazioni, all’interno dell’abitazione non sembrerebbero mancare oggetti di valore, come telefono e portafogli, il che esclude l’ipotesi di una rapina finita male. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire gli ultimi giorni di vita dell’uomo, per capire se ci siano stati segnali di pericolo o minacce.

Indagini in corso e testimonianze

I carabinieri hanno avviato un’intensa attività di ascolto dei condomini e delle persone che potrebbero aver avuto contatti con la vittima. Le indagini si concentrano anche sulla ricerca di eventuali sostanze stupefacenti all’interno dell’abitazione, per capire se la vita professionale dell’uomo possa aver avuto un ruolo nella sua morte. La comunità locale è in attesa di risposte, mentre gli inquirenti lavorano per fare luce su un caso che ha già destato grande attenzione mediatica.