Il mistero della morte di Liliana Resinovich

La morte di Liliana Resinovich continua a suscitare interrogativi e tensioni a Trieste. Le indagini, che hanno preso una piega drammatica, vedono ora il marito della vittima, Sebastiano Visintin, al centro delle accuse. Tuttavia, le parole di Claudio Sterpin, amico della defunta, sollevano dubbi sulla sua colpevolezza.

Sterpin ha affermato con fermezza: “Io non credo sia stato lui a ucciderla”. Questa dichiarazione ha riacceso il dibattito sull’effettiva dinamica degli eventi che hanno portato alla tragica scomparsa di Liliana.

Le dichiarazioni di Claudio Sterpin

Sterpin ha descritto la morte di Liliana come un “lavoro premeditato e fatto da più persone”. Secondo lui, Visintin sarebbe a conoscenza di dettagli cruciali riguardo al delitto, inclusa la posizione in cui è stato trovato il corpo. “L’hanno messa lì due o tre ore prima”, ha dichiarato, insinuando che il corpo non sarebbe potuto rimanere nel luogo del ritrovamento per un lungo periodo senza subire danni. Queste affermazioni pongono interrogativi sulla veridicità delle indagini condotte fino ad ora.

Testimonianze chiave e nuovi sviluppi

Le indagini potrebbero subire una svolta significativa grazie a nuove testimonianze di alcuni sanitari che lavorano nel parco di San Giovanni, dove è stato rinvenuto il corpo di Liliana. Questi professionisti avevano notato un uomo con barba bianca aggirarsi nella zona nei giorni precedenti al ritrovamento. La descrizione di quest’uomo, vestito con abiti scuri e con una torcia accesa, potrebbe rivelarsi fondamentale per le indagini. Nonostante inizialmente queste testimonianze non siano state considerate probanti, la loro rilevanza potrebbe aumentare alla luce delle recenti accuse contro Visintin.

Il silenzio di Sebastiano Visintin

Nel frattempo, Sebastiano Visintin è scomparso dalla vista pubblica, non risultando reperibile. Tuttavia, ha continuato a postare sui social media immagini che lo ritraggono insieme alla moglie, alimentando ulteriormente il mistero attorno alla sua figura. La comunità è in attesa di sviluppi, sperando che le indagini possano finalmente portare a una verità chiara e giusta per Liliana Resinovich e per tutti coloro che la conoscevano.