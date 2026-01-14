Indagini sull'incidente alla funivia di Macugnaga del 30 dicembre

Il 30 dicembre scorso, un grave incidente ha coinvolto la funivia di Macugnaga, scatenando una serie di reazioni e indagini per comprendere le cause che hanno portato al malfunzionamento del sistema. Un cabina della funivia, anziché frenare durante l’arrivo alla stazione di monte, ha colpito le barriere di sicurezza, causando lievi ferite a una decina di passeggeri.

A seguito dell’accaduto, la Procura di Verbania ha deciso di intervenire, avviando un’inchiesta per analizzare il caso.

Indagini e consulenze tecniche

Per fare luce sull’incidente, la Procura ha nominato due esperti: un ingegnere meccanico e un informatico. L’ingegnere si occuperà di esaminare il funzionamento dell’impianto, mentre l’informatico analizzerà la scatola nera della funivia, un dispositivo cruciale per comprendere cosa sia effettivamente accaduto. La presenza di questi professionisti è fondamentale per capire le dinamiche del sinistro e per identificare eventuali responsabilità.

Possibili cause del malfunzionamento

Secondo le prime dichiarazioni di Filippo Besozzi, amministratore della società che gestisce la funivia, un possibile guasto elettrico potrebbe essere alla base dell’incidente. In particolare, il sistema di frenata automatica non avrebbe funzionato come previsto. Questo meccanismo prevede tre fasi di rallentamento che dovrebbero attivarsi quando la cabina si avvicina alla stazione. Tuttavia, in questa circostanza, tali sistemi non hanno fornito la necessaria assistenza, aggravando la situazione.

Le conseguenze e le reazioni

Fortunatamente, non ci sono state vittime gravi. Le persone coinvolte nell’incidente hanno riportato solo ferite lievi. Ad oggi, non sono state presentate denunce da parte dei passeggeri. Tuttavia, la Procura ha deciso di sequestrare l’intero impianto e ha aperto un fascicolo per lesioni colpose e per attentato alla sicurezza dei trasporti. Questo provvedimento è stato adottato per garantire che la funivia venga sottoposta a un’attenta analisi prima di riprendere le operazioni.

Richiesta di dissequestro

In seguito all’incidente, la società che gestisce la funivia, “Macugnaga trasporti e servizi”, ha presentato una richiesta di dissequestro per il primo tratto dell’impianto. Gli avvocati della società hanno fatto appello alla Procura di Verbania, sperando di riaprire al più presto il primo troncone della funivia, in modo da ripristinare il servizio per i turisti e gli abitanti della zona.

Questa situazione ha destato particolare preoccupazione tra i residenti e gli operatori turistici, che temono ripercussioni sul flusso di visitatori, specialmente durante la stagione invernale. La funivia di Macugnaga è un’importante attrazione turistica e il suo funzionamento regolare è vitale per l’economia locale.

Conclusioni e sviluppi futuri

Le indagini sono tuttora in corso e il pubblico ministero Laura Carrera, insieme alla collega Sveva De Liguoro, sta seguendo attentamente il caso. La situazione rimane incerta, ma la speranza è che le analisi tecniche possano fornire risposte chiare e definitive. La sicurezza dei trasporti è una questione di primaria importanza e l’esito di questa indagine potrebbe avere ripercussioni significative non solo per la funivia di Macugnaga ma anche per altri impianti simili nella regione.

In attesa di ulteriori sviluppi, è fondamentale mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza dei trasporti e sulle procedure di manutenzione degli impianti. Solo con un’attenta analisi delle cause e una risposta adeguata si potranno prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza di tutti coloro che utilizzano questi servizi.