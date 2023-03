India: autorità bloccano accesso a Internet a circa 27 milioni di persone

Nuova Deli, 20 mar. (Adnkronos) – Le autorità indiane hanno bloccato l'accesso a Internet a circa 27 milioni di persone nello stato del Punjab per il terzo giorno consecutivo, nel corso di un tentativo di prendere un separatista sikh ricercato. Sabato il governo del Punjab aveva inizialmente annunciato un divieto di Internet di 24 ore mentre le autorità avevano avviato un'operazione per arrestare Amritpal Singh, un leader popolare all'interno del movimento separatista Khalistan che cerca di stabilire uno stato sovrano per i seguaci della religione sikh.

L'interruzione di Internet – che colpisce tutti nello stato dell'India settentrionale – è stata prorogata dal governo fino a mezzogiorno di domani in base a una legge che consente di interrompere la connessione per "prevenire qualsiasi incitamento alla violenza e qualsiasi disturbo della pace e dell'ordine pubblico”.

La polizia del Punjab ha giustificato la chiusura di Internet come mezzo per mantenere la legge e l'ordine e fermare la diffusione di "notizie false". Scene drammatiche catturate in video e trasmesse dalla televisione locale hanno mostrato centinaia di sostenitori di Singh, alcuni armati di spade e bastoni, che camminavano per le strade del Punjab. La polizia e le truppe paramilitari sono state dispiegate in diversi distretti dello stato nel tentativo di mantenere la legge e l'ordine. Almeno 112 persone sono state arrestate, ha dichiarato ieri la polizia del Punjab.