India, cane rimane intrappolato in un bagno con un leopardo: come ha fatto a salvarsi

Un cane è rimasto intrappolato per sette ore in un bagno con un leopardo. La storia del randagio che è riuscito a salvarsi.

Cane rimane intrappolato con un leopardo: la storia

Un cane e un leopardo sono rimasti bloccati nel bagno di una casa in India. Può sembrare una storia completamente inventata, ma si tratta di un fatto accaduto realmente e raccontato da un giornalista del The News Minute su Twitter. Tutto è accaduto a Kadaba, nel distretto di Dakshina Kannada, in Itdia. Prajwal, attraverso il suo account, ha descritto tutto quello che è accaduto a questo cane, spiegando che è rimasto bloccato in questo bagno per sette lunghe ore, prima di essere finalmente liberato.

L’animale è rimasto miracolosamente illeso. Sono circolate diverse fotografie e diversi video che danno perfettamente l’idea di quanto sia stata pericolosa questa situazione. Secondo la ricostruzione, il cane randagio aveva seguito il leopardo e per sfuggirgli si era nascosto in un lavatoio rudimentale usato dalla fattoria di Jayalakshmi a Kaikamba del villaggio di Bilinele. Il proprietario aveva sentito dei rumori e quando è andato a controllare ha visto di sfuggita la coda del leopardo, così ha deciso di chiuderlo dentro per chiamare il Dipartimento Forestale.

Non aveva la minima idea che in quel bagno era presente anche un cane. Il personale è intervenuto e dalla finestra ha notato questa scena particolare, ovvero il cane ranicchiato in un angolo con la testa abbassata, come se si aspettasse di essere aggredito da un momento all’altro. Dal lato opposto c’era un leopardo.

Cane rimane intrappolato con un leopardo per sette ore

Quando il leopardo ha visto che dalla finestra qualcuno stava riprendendo la scena, si è subito scagliato con un balzo contro questa persona. Dopo questa scena il cane si è accucciato ancora di più nell’angolo. I due sono rimasti così per più di sette ore, il tempo necessario al personale per capire come mettere in pratica un piano per far scappare il cane e catturare il leopardo. Dopo la notizia molte persone sono andate a curiosare e si sono unite ai funzionari del dipartimento forestale per capire come portare il leopardo nella foresta. Le cose non sono andate come era stato previsto, ma fortunatamente il cane è rimasto illeso.

Cane rimane intrappolato con un leopardo: la liberazione

Il piano era quello di fare un buco sul tetto e far uscire il cane, ma quando il leopardo ha sentito i rumori è fuoriuscito dal tetto, ne ha distrutto una parte ed è scappato. Quando sono entrati nella stanza il cane era ancora accucciato in un angolo, ma per fortuna non era ferito. Per oltre sette ore il leopardo lo ha osservato, senza reagire nei suoi confornti. La famiglia proprietaria della fattoria ha aiutato il cane a riprendersi, per poi farlo diventare la mascotte del villaggio. Le persone lo hanno chiamato Bollu e hanno deciso di prendersi cura di lui. Il fatto che il leopardo non lo abbia attaccato ha stupito tutti ed è stato interpretato come un buon auspicio.