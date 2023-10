Forti inondazioni hanno colpito l’India. Il bilancio al momento è di almeno 10 morti e 82 dispersi. Le forti piogge hanno causato lo straripamento di un lago glaciale dell’Himalaya. L’annuncio è stato dato dal governo locale.

India, inondazioni nel Sikkim: almeno 10 morti

Una terribile tragedia si sta consumando in India. Nella giornata di ieri, mercoledì 4 ottobre 2023, si sono scatenate delle devastanti inondazioni in una valle dello stato indiano nordorientale del Sikkim, legate allo straripamento di un lago glaciale dell’Himalaya, a causa delle forti ed intense piogge. Il bilancio per il momento è di almeno 10 morti e 82 dispersi.

India, inondazioni nel Sikkim: l’annuncio del governo

L’annuncio della tragedia è stato dato dal governo locale. “Finora sono stati recuperati 10 corpi e 82 persone risultano disperse, compresi alcuni soldati” ha dichiarato Vijay Bhushan Pathak, un alto funzionario governativo del Sikkim. Un precedente bilancio parlava di cinque morti e decine di dispersi, tra cui 23 militari, ma la situazione si è aggravata ulteriormente. Il bilancio potrebbe peggiorare nelle prossime ore.