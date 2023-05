Notizie dal Mondo: inondazioni disastrose in Ruanda e Congo, centinaia di morti

Sconfortante il bilancio che emerge dalle recenti inondazioni in Ruanda e Congo, dovute alle improvvise quanto potenti alluvioni stagionali. Sono centinaia i morti in entrambi gli stati, che non avevano mai visto un disastro del genere nella loro storia recente. Le piogge sono iniziate martedì, intensificandosi via via, con le prime persone o bloccate dall’alluvione già nella giornata di mercoledì.

Inondazioni in Ruanda e Congo: quali sono le zone colpite e qual è il bilancio dei morti

La catastrofe naturale che si è abbattuta in questi giorni su Ruanda e Congo ha lasciato una scia di danni a cose e persone difficilmente calcolabili. Nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo il bilancio delle vittime è di almeno 176 morti, causati da un’alluvione improvvisa che ha distrutto edifici e travolto persone.

Evento simile anche in Ruanda, dove le piogge improvvise hanno portato a delle inondazioni mai viste nella storia recente del Paese. Sono 157 le vittime registrate in un solo giorno, con intere famiglie e villaggi costretti ad abbandonare in fretta e furia le proprie case. I danni più gravi sono stati registrati secondo le fonti sul posto nella parte occidentale e settentrionale della Ruanda, ma anche nel sud l’alluvione ha portato a non pochi danni.