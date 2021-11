India, partito lancia il suo profumo elettorale: “Fragranza di maternità, amore e socialismo”

India, il partito anti premier Modi lancia il suo profumo elettorale con uno slogan che è tutto un programma: “Fragranza di maternità, amore e socialismo”

Posto che dalle urne non gli arrivi uno “sciampo” in India il partito Samajwadi lancia il suo profumo elettorale e il leader Akhilesh Yadav sente “odore di vittoria” con una “Fragranza di maternità, amore e socialismo”. Buon per lui, che assieme al so staff e per sedurre gli elettori alle delicatissime elezioni regionali, ha lanciato un profumo invece di uno programma.

Voto in Uttar Pradesh, un partito lancia il suo profumo elettorale

I media fanno sapere che il cosmetico è composto da “22 essenze naturali”, una allusione tutta simbologica all’anno del voto, il 2022, in Uttar Pradesh, lo stesso stato dove invece la figlia di Sonia Ghandi ha promesso scooter e smartphones alle donne. Insomma, in India il voto che verrà si preannuncia come una gigantesca televendita con candidati imbonitori.

Colori e logo del partito sulla boccetta e il Samajwadi lancia il suo profumo elettorale

La bottiglia ha i colori rosso e verde del partito, e porta impresso il loro della formazione politica, una biciletta. Ha spiegato Pushpraj Jain, un deputato locale: “Quando lo usi, la rabbia e l’odio nell’aria saranno superati”. E non è finita perché in India certe cose la fanno bene: “Presenteremo anche un’altra fragranza con 24 essenze naturali”, manco a dirlo, questa in vista delle elezioni generali del 2024.

Il profumo è stato distribuito a giornalisti e dipendenti del partito in una conferenza stampa, attenzione, senza che fosse spiegato quando e come gli elettori avrebbero potuto ottenerlo.

Il leader del partito indiano anti Modi Yadav lancia il suo profumo elettorale

Il leader della “Bicicletta” Akhilesh Yadav, ex primo ministro di Stato, è un recidivo cosmetico: nel 2016 aveva già lanciato quattro profumi ispirati a quattro città dell’Uttar Pradesh per celebrare i suoi quattro anni di carica.

Il suo avversario è il fortissimo Bharatiya Janata Party ultranazionalista del premier Modi. Perciò profumi o meno, con quasi 250 milioni di elettori ed un premier da battere per fare risultato a Yadav toccherà “pedalare”.