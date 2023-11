India, su New Dheli cade pioggia artificiale per ridurre lo smog

Il ministro dell’Ambiente indiano ha dichiarato che il governo sta prendendo in considerazione l’utilizzo di una pioggia artificiale per fronteggiare l’aria tossica che da settimane sta inquinando New Dheli.

India, pioggia artificiale per ridurre lo smog

La semina delle nuvole è una tecnica di creazione della pioggia, utilizzata per ridurre i livelli di inquinamento. La realizzazione del piano dipenderà dall’approvazione della Corte Suprema dell’India ed eventualmente di alcuni ministeri federali. Se ciò avverrà, il progetto potrebbe essere attuato entro la fine del mese, a seconda delle condizioni meteorologiche. Non è la prima volta che la semina delle nuvole viene suggerita come possibile soluzione all’inquinamento atmosferico di Delhi. Alcuni esperti tuttavia sostengono che si tratti di una pratica complicata e costosa, la cui efficacia nella lotta allo smog non è del tutto provata. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere il suo impatto ambientale a lungo termine.

L’inquinamento ha raggiunto livelli critici

Nelle ultime due settimane, l’indice di qualità dell’aria della città ha costantemente superato la soglia di 450, quasi 10 volte il limite accettabile. Dopo una breve pioggia naturale, che ha ridotto i livelli di smog nel fine settimana, lunedì la qualità dell’aria è tornata a essere pericolosa a causa dello scoppio di petardi per celebrare la festa del Diwali. L’inquinamento è un problema che si presenta tutto l’anno nella capitale, a causa di fattori come le elevate emissioni prodotte dalle macchine e dalle fabbriche e le polveri. L’aria, inoltre, diventa particolarmente tossica in inverno, quando gli agricoltori degli Stati confinanti bruciano i resti delle colture e la bassa velocità del vento porta a una maggiore concentrazione di agenti inquinanti. Il governo di Delhi ha annunciato l’interruzione anticipata dell’attività scolastica e ha vietato l’attività edilizia. Spera, quindi, che la Corte Suprema dia il via libera alla semina delle nuvole.

Come si produce la pioggia artificiale

L’inseminazione delle nuvole è una tecnica che accelera la condensazione dell’umidità nei nembi per creare la pioggia. Viene eseguita spruzzando sulle nuvole particelle di sale, come lo ioduro d’argento o il cloruro, utilizzando aerei o dispositivi di dispersione a terra. I granuli salini agiscono come particelle nucleanti di ghiaccio, che permettono la formazione di cristalli di ghiaccio. L’umidità si attacca poi a questi cristalli e si condensa in pioggia.