Che le credenze popolari covino un poco di verità? A guardare le previsioni meteo per venerdì 17 si direbbe proprio di sì. Dopo giorni sereni in cui il maltempo aveva finalmente lasciato la Penisola, le piogge saranno di ritorno per questo venerdì 17 novembre, già funestato dallo sciopero generale dei trasporti.

Il maltempo torna sull’Italia per un venerdì 17 nero

Diciamo addio al clima stabile, caratterizzato da giornate serene con poco freddo, che ha interessato l’Italia in questi ultimi giorni: a partire da venerdì 17, infatti, le cose sono destinate a cambiare in quasi tutta la Penisola. A causa di una perturbazione proveniente dal Nord Atlantico, infatti, a partire già dalla mattinata di questo venerdì il tempo subirà un notevole peggioramento, con arrivo di aria fredda e piogge. Le regioni maggiormente interessate dal maltempo dei prossimi giorni saranno quelle del Centro-Sud, in cui sarà osservabile un deterioramento delle condizioni metereologiche generali.

Le regioni interessate dal maltempo di venerdì 17

Se il Nord d’Italia sarà scarsamente interessato dall’ondata di maltempo proveniente dal Nord Atlantico prevista per venerdì 17, altrettanto non si può dire per le regioni del Centro e Sud Italia. Toscana, Marche, Abruzzo e alcune parti del Lazio verranno infatti colpite da fenomeni piovosi già dalla mattinata di venerdì, e a quote elevate sulla dorsale appenninica potrebbero essere osservate deboli nevicate. Lungo le coste tirreniche, in particolare Campania e Calabria, le condizioni metereologiche sono destinate ad aggravarsi, così come in Puglia sul versante adriatico. Forti venti di Maestrale interesseranno tutto il comparto tirrenico, con mareggiate soprattutto nel versante settentrionale e sulle coste della Sardegna, mentre il litorale adriatico sarà interessato da correnti di Bora e Grecale.

