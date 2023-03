Giacarta in fiamme. Intorno alle ore 20 di ieri (ora locale), nella capitale indonesiana è scoppiato un incendio all’interno di un deposito di carburante. Morte 17 persone e ferite 50. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Il rischio per le abitazioni limitrofe

A essere pervaso dalle fiamme è stato il complesso di strutture che ospita la compagnia petrolifera nazionale Pertamina. L’incendio, domato in poche ore dai Vigili del Fuoco, ha portato all’evacuazione dei quartieri residenziali intorno al deposito, situato a nord della città. Subito dopo la messa in sicurezza della zona, come conferma anche il Capo di Stato Maggiore delle forze armate Dudung Abdurachman, è stata aperta un’indagine per far luce sui motivi che hanno portato all’incendio. Intanto, il direttore generale della compagnia petrolifera Nicke Widyawati ha promesso di eseguire «uno studio interno approfondito, al fine di evitare che un incidente simile si ripeta».

L’allarme per un tubo scoppiato

Il capo dei Vigili del Fuoco per il nord della capitale Satriadi Gunawan ha dichiarato all’AFP di aver ricevuto informazioni preliminari su un tubo scoppiato nel deposito, aggiungendo che i suoi uomini – più di 250 in totale – si sono recati tempestivamente sul posto per contenere quanto più possibile il fuoco e impedire che raggiungesse le zone abitate vicine.

Le immagini

Qui sotto potete recuperare i video con le immagini della devastazione che l’enorme incendio ha causato in città.