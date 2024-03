Le catastrofiche inondazioni e frane hanno colpito duramente l’Indonesia, precisamente sull’isola di Sumatra, causando distruzione e perdite umane.

Inondazioni emergenza in Indonesia: 26 morti e 11 dispersi

Il disastro, innescato dalle intense precipitazioni meteorologiche, ha fatto sprofondare numerose abitazioni e causato esondazioni dei fiumi, con un bilancio drammatico di almeno 26 morti e 11 dispersi, secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dai servizi di emergenza locali.

Abdul Muhari, portavoce dell’Agenzia per la gestione dei disastri, ha confermato la devastazione causata dalle frane e inondazioni, sottolineando l’urgenza della situazione. Le piogge torrenziali hanno particolarmente colpito il distretto di Pesisir Selatan, nella provincia di Sumatra occidentale, obbligando oltre 75.000 persone a cercare rifugio in luoghi temporanei. In quest’area critica, le autorità indonesiane riferiscono di 23 persone decedute e sei ancora disperse, mentre altre tre sono state vittime del maltempo nel distretto di Padang Pariaman.

Fajar Sukma, responsabile locale dei servizi di emergenza, ha espresso gravi preoccupazioni riguardo al possibile aumento delle vittime, sottolineando la complessità della situazione. Gli sforzi di soccorso sono in corso, ma le condizioni meteorologiche avverse stanno ostacolando le operazioni di ricerca e salvataggio.

La comunità locale è stata profondamente colpita, con molte famiglie costrette a cercare rifugio e assistenza nei centri temporanei allestiti per far fronte all’emergenza. Le autorità indonesiane, insieme a organizzazioni umanitarie, stanno mobilitando risorse per garantire il supporto necessario alle vittime e mitigare l’impatto devastante di questa tragedia naturale. La situazione evolve rapidamente, richiedendo una risposta urgente e coordinata per affrontare le sfide emergenti e ripristinare una qualche normalità nelle comunità colpite.