Bagnaia ha trionfato, partendo dalla tredicesima posizione in griglia e riprendendo il comando della classifica della MotoGP. Fondamentale è stata la caduta del leader della corsa Jorge Martín.

MotoGP Indonesia: trionfo di Pecco Bagnaia

Con la dominante vittoria in volata di sabato, Martín si è portato a sette punti di distanza da Bagnaia e sembrava in procinto di infliggere ulteriori danni al campione del mondo. Partito in testa dalla sesta posizione in griglia, il pilota del team Pramac era in vantaggio di tre secondi quando è scivolato dalla moto, alla curva 11 al 13° giro su 27. Sebbene questo abbia inizialmente portato al comando Maverick Viñales dell’Aprilia, Bagnaia, che è balzato dal 13° al terzo posto nei primi tre giri, è riuscito a superare lo spagnolo ed a conquistare la vittoria.

Una Ducati inarrestabile

Bagnaia è ora in testa al campionato con 18 punti di vantaggio, in vista del GP d’Australia della prossima settimana. Diventa così il primo pilota in diciassette anni a vincere un GP secco partendo dalle prime quattro file. Pecco, inoltre, ha iniziato la gara in modo molto più aggressivo rispetto alla Sprint, risalendo fino all’ottavo posto nelle prime curve. Al terzo giro Bagnaia ha preso il terzo posto da Quartararo, che si è presto ritrovato dietro ad Aleix Espargaró dell’Aprilia e ad Brad Binder della KTM. Il pilota Ducati si trovava a poco meno di due secondi dal duo di testa, proprio mentre Martín iniziava a dare filo da torcere a Viñales. Lo spagnolo ha mantenuto il secondo posto dopo aver riavvicinato Bagnaia nel corso dell’ultimo giro, mentre Fabio Quartararo ha completato il podio in sella alla sua Yamaha.

Il finale a sorpresa

La gara sembrava già scritta. Il distacco di Martín, che è stato uno dei pochi piloti a scegliere la gomma anteriore morbida, era di 1,5 secondi al quinto giro e di oltre due secondi al decimo. La caduta alla curva 11, tuttavia, ha ribaltato il quadro del campionato. Sotto al podio, composto da Bagnaia, Viñales e Quartararo, Fabio Di Giannantonio che ha ottenuto il miglior risultato stagionale in quarta posizione. Davanti a Marco Bezzecchi, pilota VR46, che rimane fuori dalla lotta per il campionato, a 63 punti.