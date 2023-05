Terribile incidente nella mattinata con un lavoratore che rimane vittima di un infarto in servizio: una guardia giurata muore bloccata nella guardiola. Da quanto si apprende sui media che hanno dato le triste notizia il 57enne Roberto Ferroli è deceduto nella struttura del Campus Cro di Aviano. La vittima era originaria di Brescia e residente a Spilimbergo.

Guardia giurata muore nella guardiola

Da quanto si apprende Ferroli era una guardia giurata di Sicuritalia che questa mattina, alle prime luci dell’alba, è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio. L’uomo è stato colto da quel malore fatale mentre si trovava nel Campus del Cro di Aviano. I media spiegano che i Vigili del fuoco sono accorsi immediatamente sul posto: lo scopo evidente era soccorrere l’uomo bloccato all’interno della guardiola, dopo il malore.

L’arrivo del 115 per sbloccare la porta

Gli operatori del 115 hanno perciò provveduto a sbloccare in tempi rapidissimi la porta della guardiola. Questo per permettere l’accesso al personale sanitario del 118 intervenuto dopo l’allarme. Purtroppo i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso del povero Ferroli. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della territoriale per i rilievi e il verbale per il magistrato di turno. Quest’ultimo deciderà in ordine ad una eventuale autopsia.