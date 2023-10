Influenza, medici famiglia: casi limitati ma a breve saliranno, vaccinarsi

Roma, 31 ott. (Adnkronos Salute) - I casi di influenza osservati dai medici di famiglia in Italia "al momento sono ancora abbastanza sporadici: possiamo stimare un paziente su 10, tra quelli che ci contattano per sintomi acuti, con qualche differenza regionale, legata alle temperature". Ma...

Roma, 31 ott. (Adnkronos Salute) – I casi di influenza osservati dai medici di famiglia in Italia "al momento sono ancora abbastanza sporadici: possiamo stimare un paziente su 10, tra quelli che ci contattano per sintomi acuti, con qualche differenza regionale, legata alle temperature". Ma da qui "a poco saliranno, anche per la variazione del clima che fino ad oggi è stato più caldo rispetto alle passate stagioni nella maggior parte della penisola. E questo ha tenuto un po' a bada il virus". A tracciare il quadro per l'Adnkronos Salute è Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg).

"Questa partenza lenta, però, non deve far dimenticare che l'influenza è comunque una malatia importante – precisa Scotti – non banale. L'abbassamento delle temperature verso cui stiamo andando favorirà i raffreddamenti e le possibilità per il virus di svilupparsi e circolare. E' il momento giusto per vaccinarsi", esorta.

"Vediamo anche casi di Covid – continua il segretario Fimmg – ma in misura assai minore degli anni precedenti e nella consapevolezza che sono sicuramente più presenti di quelli rilevati, perché c'è un ampio ricorso all'auto-tampone che viene utilizzato moltissimo: direi in 3 casi su 4".