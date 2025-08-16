Tragedia sfiorata in Molise, in provincia di Isernia, dove un anziano pescatore era rimasto intrappolato nel fango in un torrente nel quale era scivolato. Solo un’impresa eroica dei carabinieri ha fatto sì che si salvasse. Ma ecco cosa è successo.

Isernia, anziano inghiottito dal fango: impresa eroica dei carabinieri per salvarlo

Due carabinieri di Castel del Giudice, in provincia di Isernia, in Molise, sono riusciti a salvare un anziano pescatore che era rimasto intrappolato nel fango in un torrente nel quale era scivolato. L’uomo, inghiottito dal fango fino al torace, stava per essere inghiottito ma, fortunatamente, i due carabinieri sono riusciti a salvarlo in extremis. E’ stato proprio l’anziano a riuscire a chiamare i soccorsi e quando i carabinieri lo hanno individuato, uno di loro, il più esperto, è entrato nel fango per cercare di liberarlo, in una lotta estrema. Il fango, infatti, stava per risucchiarli entrambi.

Isernia, anziano inghiottito dal fango: le sue condizioni

Le immagini del salvataggio sono state pubblicate sul sito dell’Arma e, alla fine, si vede proprio il carabiniere che, con un ultimo sforzo, riesce a far uscire l’anziano pescatore, ormai privo di forze, dal fango. Infine lo scatto che li immortala tutti e tre insieme. Il pescatore è stato portato all’ospedale Veneziale di Isernia e non sarebbe in pericolo di vita, il carabiniere invece è già stato dimesso.