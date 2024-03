L'insegnante di sostegno è stata arrestata per aver picchiato un bimbo di 7 anni a scuola: le indagini dei carabinieri

I carabinieri hanno arrestato a Cesenatico un’insegnante di sostegno, accusata di aver più volte picchiato e insultato un bimbo di soli 7 anni. Le indagini sulla 63enne sono proseguite per lungo tempo ed erano sfociate in intercettazioni ambientali che hanno aiutato a venire a capo del caso.

Arrestata insegnante di sostegno: le indagini

La donna, 63 anni, si comportava spesso male nei confronti del bimbo che seguiva nella scuola elementare. Grosse sgridate e urla feroci rivolte nei suoi confronti, ma anche sonori schiaffi sul viso. Una situazione inaccettabile che, una volta appurata dalle indagini dei carabinieri (che hanno seguito il caso da vicino in borghese per lungo tempo) ha portato all’arresto della donna. Il fermo è già stato disposto per evitare che la 63enne possa compiere altri gesti simili nei confronti dello stesso o di diversi giovani studenti.

Arrestata insegnante di sostegno: il commento

“Sono molto triste e amareggiato per quello che è successo in una scuola del nostro territorio. Non posso che condannare il comportamento di questa maestra che si è macchiata di un comportamento grave, scorretto e anche vile” – ha dichiarato il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, parlando dell’accaduto.