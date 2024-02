Erano le prime ore della serata di ieri quando, fra le vie di Roma, è andato in scena un inseguimento tra un’automobile e una volante della polizia. L’automobilista ha evitato di fermarsi all’alt del posto di blocco e gli agenti non hanno potuto fare altro se non seguirlo.

Inseguimento della polizia a Roma: l’incidente

Poco dopo l’inizio dell’inseguimento, l’uomo, forse anche spaventato dagli spari degli agenti (rivolti verso l’alto ed esplosi a solo scopo intimidatorio), ha imboccato una via in contromano impattando con un altro veicolo. Su quest’ultimo mezzo viaggiavano due studenti universitari, entrambi rimasti feriti nello scontro con l’auto fuggitiva. Anche l’uomo che era sfuggito alla volante della polizia si è ferito nell’incidente. Tutti e tre sono stati trasferiti in codice rosso in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.

Inseguimento della polizia a Roma: l’arresto

Ancora non sono chiari i motivi per cui l’uomo avrebbe provato ad evitare il posto di blocco. Nella stessa area, solo qualche ora dopo, è stato arrestato un uomo che aveva con sè 4,5 chili di hashish. La polizia sta indagando su un possibile collegamento tra i due avvenimenti, ma per ora non vi è alcuna certezza che questo legame sussista.