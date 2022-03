Insetti in casa in primavera: come risolvere in modo naturale

Gli scarafaggi, le zanzare, ma anche le mosche sono gli insetti primaverili maggiormente presenti in casa da allontanare con rimedi naturali e salutari.

Tra poco sarà primavera e, oltre ai fiori che sbocciano, i colori, porta con sé anche tantissimi insetti che giungono in casa infastidendo con il loro ronzio. Per allontanare in modo definitivo questi ospiti poco graditi, è possibile affidarsi ad alcune soluzioni che sono naturali, efficaci e senza causare danni.

Insetti in casa in primavera

Con l’arrivo della primavera e delle giornate calde, sopraggiungono anche diversi insetti a dar fastidio con il loro ronzio. Dalle mosche alle zanzare sino ad arrivare alle vespe e alle formiche, sono alcuni degli insetti che possono entrare in casa nella stagione primaverile e dei quali è meglio sbarazzarsi rapidamente.

Si tratta di insetti non nocivi, ma che sicuramente possono dare fastidio e disturbare la quiete e il relax quotidiano. Nel giardino oppure dentro casa sono diversi gli insetti che giungono, come le formiche, le zanzare, le vespe, i calabroni o anche le formiche bnon appena vedono qualche briciola o residuo di cibo.

Le formiche sono tra gli insetti che più si annidano nelle case durante il periodo primaverile, insieme alle mosche. Quando il caldo comincia a farsi un po’ più intenso, cominciano a subentrare e arrivare le zanzare, il cui fastidio principale è dato dalel loro punture che possono provocare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti.

Dal momento che si tratta di ospiti che sono particolarmente sgraditi e indesiderati, è sempre bene, per allontanarle in maniera naturale, affidarsi a delle soluzioni a base naturale oppure a un dispositivo come Ecopest Home, una ottima alternativa all’uso dei pesticidi e un rimedio efficace e valido.

Insetti in casa in primavera: cause

Con l’arrivo della primavera, si assiste a un vero e proprio risveglio della natura con le piante che tornano a fiorire, ma anche con il sopraggiungere di tantissimi insetti tipici di questo periodo che giungono in casa. Molti insetti, come le mosche, le vespe, ecc., escono dal loro periodo di svernamento dove sono state durante l’invenro per giungere nelle nostre case.

Per alcuni insetti, l’arrivo della primavera e di conseguenza le temperature più calde e miti, rappresenta la condizione adatta, non solo per vivere, ma anche per riprodursi. Tra gli insetti sgraditi che giungono in casa ci sono sicuramente le formiche molto presenti in luoghi quali la cucina perché attratte dal cibo e dalle briciole in terra.

Per le formiche, è molto importante, riuscire a stuccare i vari buchi da dove passano in modo da impedire loro l’accesso. Si consiglia di tenere pulite le stanze, soprattutto la cucina che è il loro habitat ideale, avendo cura di sigillare tutti i contenitori con cibo di cui sono golose e quindi particolarmente attratte.

Le api, le zanzare, le vespe tendono a sopraggiungere in casa, perché complice anche la bella stagione, si lascia le porte e le finestre aperte, per cui questi insetti non hanno problemi a entrare. per allontanare tutti questi ospiti indesiderati in modo naturale, è possibile una soluzione a base di aceto da posizionare in alcuni punti strategici. Un odore che non tollerano per cui evitano di avvicinarsi, così come la menta e il caffè in polvere da posizionare accanto alle zone di accesso le allontana definitivamente.

Insetti in casa in primavera: miglior rimedio

Le zanzare, gli scarafaggi, le mosche sono insetti non graditi e per allontanarli, oltre all’uso di prodotti a base naturale, la migliore soluzione è sicuramente Ecopest Home, considerato una valida alternativa ai pesticidi che sono dannosi, non solo per la salute degli esseri umani, ma anche degli animali che si hanno in casa.

Si tratta di un repellente elettrico portatile che funziona grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni. Ha un design compatto e moderno che allontana, non solo gli insetti che giungono in casa durante la primavera, ma anche i roditori. Protegge gli oggetti e le persone ed è impercettibile sia agli esseri umani che agli animali domestici.

Ha un raggio d’azione che copre una area fino a 250 metri quadrati fornendo una protezione per tutto il giorno. a differenza di altri repellenti presenti in commercio, non necessita di presa elettrica o batterie per tenere lontani tutti gli ospiti indesiderati e poco graditi.

Grazie alla protezione e alla sicurezza di utilizzo, è riconosciuto come il miglior rimedio naturale per allontanare gli insetti in modo definitivo.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Si attiva grazie a un pulsante garantendo il massimo relax e comodità a tutti i membri della famiglia. Adatto sia per l’interno che l’esterno della casa ed è privo di fili onde evitare di inciampare. Ha dimensioni compatte e ridotte, si adatta a qualsiasi tipologia di arredamento ed è possibile portarlo anche in vacanza.

Molto efficace e dai risultati ottimali e garantiti per diverso tempo.

Un dispositivo come Ecopest Home, per via della sua formula originale ed esclusiva, non è ordinabile nei negozi o siti online, ma soltanto collegandosi qui al sito ufficiale del prodotto dove si compila il modulo dell’ordine per usufruire della promozione di di due confezioni al prezzo di 49,90€. Sono accettate tutte le modalità di pagamento: da Paypal, alla carta di credito oppure il contrassegno, quindi contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.