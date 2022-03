Insetti in casa in primavera come allontanarli senza pesticidi

Le formiche, le zanzare, le blatte sono solo alcuni degli insetti che giungono in casa in primavera e che si possono allontanare con un rimedio efficace

La primavera non è soltanto fiori che sbocciano, belle giornate e voglia di stare all’aria aperta. In questo periodo dell’anno, cominciano a circolare i primi insetti che possono essere fonte di disturbo. Per riuscire a eliminarli o allontanarli, è possibile affidarsi a un metodo che non è nocivo ed è una ottima alternativa ai pesticidi dannosi per l’essere umano.

Insetti in casa in primavera

Nella stagione primaverile sono diversi gli insetti che possono entrare in casa e infastidire con il loro ronzio. Sono insetti molto piccoli che possono sbucare da ogni angolo e fessura insidiandosi nelle zone più nascoste dell’abitazione. Le mosche, le formiche e le zanzare sono tra gli insetti maggiormente comuni nei mesi primaverili.

Gli scarafaggi sono altri insetti parecchio fastidiosi che possono poggiarsi un po’ ovunque in casa, per cui è bene stare assolutamente attenti. Per le zanzare che sono parecchie in questo periodo dell’anno si può pensare a delle zanzariere per prevenire il loro ingresso negli ambienti domestici, mentre per l’esterno è consigliato non lasciare l’acqua nei vasi od optare per delle piante che le tengano lontane come i gerani e la citronella.

Le vespe, i calabroni sono altri insetti molto comuni in questo periodo dell’anno a cui è bene prestare particolare attenzione anche perché possono causare punture e dare fastidio. Non solo l’essere umano, ma anche gli amici a quattro zampe possono essere infastiditi da questi insetti, quindi è bene proteggere anche loro.

Si consiglia di adottare alcuni utili consigli e suggerimenti in modo da impedirne l’accesso in casa. Molto importante non lasciare in giro briciole di pane o di cibo in quanto le formiche possono entrare. Un po’ di attenzione in più aiuta sicuramente a tenere la casa lontana da questi ospiti indesiderati.

Insetti in casa in primavera: cause

Sono diversi gli insetti che entrano in casa in questo periodo dell’anno e le cause possono essere le più svariate, quindi è bene analizzarle con attenzione in modo da capire come fare per poterli allontanare in maniera definitiva e liberarsene. Le prese d’aria possono essere un ottimo punto di ingresso per diversi insetti che ne approfittano per entrare in casa.

Le formiche entrano in casa perché attirate dal cibo e dalle briciole, quindi è bene pulire accuratamente tutto in modo da non dover combattere con questi insetti. Il sottotetto è il luogo ideale per molti insetti dal momento che qui possono costruire i loro nidi. Le travi e gli oggetti che si conservano in scatole di cartone sono sicuramente fonte di cibo che attira questi insetti.

Le finestre, se lasciate aperte, soprattutto durante la bella stagione e con il sole, sono una via d’accesso per diversi parassiti, tra cui mosche, zanzare, calabroni, termiti, ma anche vespe. In questi casi è consigliabile tenere chiuse le finestre e optare per l’uso di zanzariere che aiuta a tenerle lontane o di un dispositivo quale Ecopest Home che è naturale e senza pesticidi.

La cucina è il luogo ideale per gli insetti come mosche, formiche che cercano cibo. In questo caso, è bene controllare e svuotare qualsiasi cassonetto della spazzatura. Gli alimenti vanno messi in contenitori sottovuoto e le superfici di lavoro devono essere ben pulite e prive di qualsiasi briciola per evitare che possano giungere. Le formiche e le blatte preferiscono le abitazioni per riprodursi senza svernare.

Insetti in casa in primavera: miglior rimedio

