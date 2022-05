Instagram, in arrivo foto e video a schermo intero: tutte le novità

Instagram: foto e video saranno a schermo intero, tutti i cambiamenti.

Instagram apporterà diverse novità nel prossimo futuro. Una di queste riguarda foto e video che saranno a schermo intero. Questo cambiamento permetterà di migliorare l’esperienza da parte dell’utente. Dunque, nel momento in cui si aprirà l’app, filmati e immagini appariranno in maniera verticale sulla bacheca, proprio come avviene su TikTok.

Instagram: la rivoluzione su foto e video

Aria di cambiamenti su Instagram, proprio come avviene su TikTok. Nel momento in cui si aprirà l’applicazione su smartphone, i post sulla bacheca compariranno verticalmente, a schermo intero, proprio come sul social cinese.

Passi in avanti per il social network

La differenza rispetto alla versione attuale di Instagram si farà notare. Instagram, infatti, mostra una separazione evidente tra reazioni, contenuti, descrizione e commenti. Grazie alla nuova app, icone e testi saranno inclusi al fondo di clip e immagini, con l’obiettivo di proporre di rendere lo scorrimento maggiormente fluido.

Per le novità bisognerà tuttavia attendere ancora un po’ dato che il tutto è ancora in fase di test.

La notizia della sperimentazione

La notizia del test è stata data dal patron di Instagram Adam Mosseri, tramite un video pubblicato su Twitter. Mosseri ha spiegato che in alcuni feed cominceranno a vedersi foto e video più ampi. La visualizzazione delle schede sarà possibile nella parte inferiore dello schermo.