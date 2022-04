Paola Caruso ha rivelato di riuscire a mantenere economicamente suo figlio di tre anni solo grazie alle ospitate e alle collaborazioni su Instagram.

Paola Caruso in difficoltà economiche: “Mantengo mio figlio con ospitate e Instagram”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, Paola Caruso ha raccontato di vivere in condizioni economiche precarie e di essere in cattivi rapporti con l’ex compagno dal quale ha avuto un figlio.

La separazione della coppia è avvenuta proprio mentre la donna era incinta.

L’ex Bonas di Avanti un altro, infatti, ha raccontato di riuscire a mantenere il piccolo di tre anni soltanto grazie alle collaborazioni che intrattiene su Instagram e con i guadagni che ricava dalle ospitate in televisione. L’ex compagno e padre di suo figlio, secondo quanto rivelato dalla Caruso, non contribuisce al mantenimento del bimbo.

Ad aiutare la donna ad affrontare le sue difficoltà economiche, tuttavia, c’è stata Barbara d’Urso alla quale ha riservato parole colme d’affetto: “È speciale, mi è stata vicino durante tutta la gravidanza.

Se non ci fosse stata lei, non avrei potuto mantenere mio figlio e questo lo sanno tutti”.

Adozione e scoperta dei genitori biologici: il legame di Barbara d’Urso

Il ruolo di Barbara d’Urso nella vita di Paola Caruso non si limita al sostentamento economico volto a crescere il figlio della donna. Caruso, nata nel 1985 a Catanzaro, ha una storia particolare. In passato, ha raccontato a Domenica Live di essere stata adottata all’età di tredici anni e di non aver mai conosciuto i suoi genitori biologici.

A questo proposito, a Live: Non è la d’Urso, Barbara d’Urso ha presentato alla Caruso una donna di nome Imma che, a seguito di un apposito test del DNA, si è rivelata essere la madre della showgirl. La madre biologica di Paola Caruso, in uno degli spettacoli della conduttrice Mediaset, ha raccontato che il padre della donna sarebbe un ex calciatore del Catanzaro.