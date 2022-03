Paola Caruso ricoverata in ospedale: le sue condizioni

Paola Caruso è stata ricoverata in ospedale. Sarebbe a rischio la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione.

Paola Caruso è stata ricoverata in ospedale a causa della sua allergia agli acari. La stessa showgirl ha raccontato l’episodio ai fan e sembra che sia a rischio la sua partecipazione a La Pupa e Il Secchione.

Paola Caruso in ospedale

Paola Caruso è stata ricoverata in un ospedale di Roma dopo che ha accusato un attacco allergico mentre si trovava in un hotel della Capitale, dove stava trascorrendo il periodo di quarantena obbligatoria prima del suo ingresso a La Pupa e Il Secchione, che andrà in onda dal 15 marzo.

“Non respiravo più”, ha specificato la showgirl nelle sue stories via social, dove si è mostrata su una barella attaccata a una flebo.

In tanti si chiedono se riuscirà a riprendersi prima dell’inizio dello show e per il momento non vi sono state dichiarazioni da parte della produzione del programma o da parte della conduttrice, Barbara D’Urso.

Paola Caruso e La Pupa e il Secchione 2022

Paola Caruso è stata scelta tra i nuovi concorrenti del format tv insieme a Flavia Vento, Mila Suarez, Nicolò Scalfi, Francesco Chiofalo e numerosi altri volti tv.

I giudici del programma saranno invece Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Francesco Chiofalo. In tanti si chiedono se la Caruso riuscirà a prendere parte al format tv, ma per il momento sulla questione tutto tace. Le condizioni della showgirl non sembrerebbero essere gravi e in ospedale il personale sanitario si è subito preso cura di lei. Sulla vicenda ci saranno ulteriori novità nelle prossime ore?