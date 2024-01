Instagram: la nuova funzione per minori per regolare l’utilizzo notturno

Questa nuova opzione, che non può essere disattivata, è stata progettata per sensibilizzare gli adolescenti sull’importanza di limitare il tempo trascorso sull’applicazione e promuovere un uso consapevole delle piattaforme social. In aggiunta agli strumenti già presenti come “Prenditi una pausa” e “Non disturbare“, questa funzione invia automaticamente un messaggio ai minori che utilizzano la piattaforma per più di dieci minuti sui reels o nei messaggi diretti durante la notte. L’obiettivo principale di Instagram è garantire la sicurezza dei minori online attraverso iniziative come questa, oltre alla creazione di guide informative per i genitori.

Sicurezza online dei minori: le iniziative di Instagram

La sicurezza online dei minori è una priorità per Instagram, che ha adottato diverse iniziative per proteggere i giovani utenti sulla sua piattaforma. Oltre all’introduzione della nuova funzione notturna per i minori, l’azienda ha creato una guida apposita per i genitori, offrendo informazioni dettagliate sulle opzioni di sicurezza disponibili e suggerimenti su come avviare una conversazione con i propri figli riguardo all’utilizzo responsabile dei social media. Inoltre, Instagram lavora costantemente per migliorare gli algoritmi di rilevamento e rimozione dei contenuti inappropriati o dannosi per i minori. L’obiettivo è quello di creare un ambiente sicuro e positivo per tutti gli utenti, garantendo la privacy e prevenendo situazioni di rischio per i giovani.