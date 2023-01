L’odio in rete costa.

O comunque rischia di farlo. Lo sta sperimentando sulla sua pelle Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini, classe 1983. Il cuoco della televisione, conosciuto soprattutto per trasmissioni come “Unti e Bisunti” e “Camionisti in trattoria”, è indagato proprio a causa della sua attività sui social network nei confronti in particolare di una personalità pubblica italiana.

Chef Rubio, da chi è stato denunciato?

Gabriele Rubini è finito sotto indagine dei Carabinieri di Milano a seguito di una denuncia da parte di Liliana Segre, superstite dell’Olocausto e senatrice della Repubblica Italiana dal 2018.

Il motivo? Post offensivi ai danni della donna, che spaziano dalla tematica anti-semita a quella no vax. Non è l’unico. Insieme a lui altre 19 persone, per la stessa identica motivazione: odio sui social. Si parla di pensionati, di medici e infermieri. Insomma, un gruppo eterogeneo unito dai commenti ingiuriosi.

Chef Rubio e gli altri, le parole di Liliana Segre

Durante il Forum nazionale delle donne ebree d’Italia, a novembre, Liliana Segre si era già espressa sui commenti da lei ricevuti sui social network e in generale sul web.

“Per tanto tempo sono stata in silenzio su queste persone che mi insultano. Ma adesso denuncio, è anche cattivo augurarmi la morte a 92 anni” aveva detto durante il suo intervento. La donna è costretta a viaggiare sotto scorta a causa delle minacce ricevute in rete da più di 3 anni.