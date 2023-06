C'è una start up francese che sfida OpenAI: ecco qual è

La neonata e promettente startup francese Mistral AI si presenta come il primo prodotto europeo competitor di ChatGPT, il software di intelligenza artificiale prodotto da OpenAI. Con sede a Parigi, i cofondatori (ex di Google e di Meta) sono riusciti in appena un mese a farle spazio nel settore.

Il progetto entro il 2024

Stando a quanto si apprende su TechCrunch e altri siti di riferimento, Mistral AI ha in cantiere un progetto ambizioso: il Ceo della startup francese Arthur Mensch vuole rendere il prima possibile l’intelligenza artificiale utile, il suo team è al lavoro su un large language model e un’AI generativa open source dovrebbe essere disponibile già dal 2024. Tra gli azionisti della startup, anche la banca d’investimento francese Bpifrance e l’ex CEO di Google Eric Schmidt.

L’Europa deve muoversi

Non va dimenticato che, nel frattempo, Google è uscito allo scoperto con Bard (altro competitor di ChatGPT). «L’Europa deve fare qualcosa a riguardo» ha dichiarato Arthur Mensch riferendosi sia alla regolamentazione dell’AI sia agli investimenti all’interno di un tale settore strategico. Dopo un primissimo seed capital, la cifra si aggira attorno ai 240 milioni di euro: la situazione vede una crescita continua e non mancano attori europei disposti a investire cifre cospicue sullo sviluppo dell’AI.