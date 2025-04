Preparativi per un evento di grande portata

In vista delle esequie del Santo Padre, la società Anas ha attuato un piano di intensificazione dei servizi di sorveglianza sulla rete stradale e autostradale di competenza. Questo intervento si rende necessario per gestire l’aumento previsto dei flussi di traffico verso la Capitale, dove si attende un’affluenza massiccia di fedeli provenienti da diverse località.

I giorni del 25 e 26 aprile saranno cruciali, e Anas si è preparata per affrontare al meglio questa situazione.

Strategie di monitoraggio e sicurezza

Per garantire un’efficace gestione del traffico, sono stati predisposti ulteriori 11 presidi lungo le autostrade del Grande Raccordo Anulare e Roma Fiumicino. Questi presidi sono strategicamente posizionati in corrispondenza delle direttrici di collegamento con i due aeroporti di Fiumicino e Ciampino, nonché nelle interconnessioni con la rete autostradale di accesso alla Capitale. La Struttura Territoriale del Lazio, in collaborazione con la Sala Operativa Territoriale e la Sala Situazioni Nazionale, monitorerà costantemente la viabilità in stretto contatto con la Polizia Stradale.

Informazioni in tempo reale per gli utenti

Anas non si limita a garantire la sicurezza stradale, ma offre anche strumenti utili per una mobilità informata. Gli utenti possono consultare l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale attraverso l’applicazione “VAI”, disponibile gratuitamente su “App Store” e “Play Store”. Questo servizio permette di ricevere aggiornamenti immediati e di pianificare i propri spostamenti in modo più efficiente. Inoltre, il servizio clienti “Pronto Anas” è sempre disponibile al numero verde gratuito 800.841.148, per fornire assistenza e informazioni utili.

Un appello alla sicurezza stradale

In un contesto di grande afflusso di persone, Anas ricorda l’importanza di una guida responsabile. Il messaggio è chiaro: “Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga”. La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa, e ogni conducente deve contribuire a garantire un ambiente sicuro per sé e per gli altri. Con l’aumento del traffico, è fondamentale mantenere alta l’attenzione e rispettare le norme di comportamento al volante.