Le richieste di risarcimento delle squadre milanesi

Nel corso di un processo con rito abbreviato, le due squadre di calcio milanesi, Inter e Milan, hanno presentato richieste di risarcimento danni a carico degli ultrà delle curve di San Siro. I legali dei club hanno chiesto un totale di oltre 900mila euro per danni, inclusi quelli d’immagine, a seguito di comportamenti ritenuti inaccettabili da parte dei tifosi.

Questa situazione evidenzia la crescente tensione tra le società sportive e i gruppi di tifosi, che spesso si trovano al centro di controversie legali.

Dettagli delle richieste

In particolare, l’avvocato del Milan, Enrico de Castiglione, ha richiesto un risarcimento di 458mila euro, con provvisionali immediatamente esecutive fissate a 120mila euro. Dall’altra parte, l’Inter, rappresentata dagli avvocati Francesco Mucciarelli, Adriano Raffaelli e Caroline Hassoun, ha chiesto danni per un importo simile, superando i 457mila euro, con provvisionali anch’esse di 120mila euro. Queste richieste sottolineano l’importanza che le società attribuiscono alla loro immagine e alla sicurezza negli stadi.

Implicazioni per il calcio italiano

Le azioni legali intraprese da Inter e Milan non sono solo un modo per ottenere un risarcimento, ma rappresentano anche un segnale forte contro comportamenti violenti e antisociali che possono danneggiare l’immagine del calcio italiano. La lotta contro la violenza negli stadi è un tema caldo, e le società stanno cercando di prendere una posizione chiara per proteggere i propri interessi e quelli dei tifosi che seguono le partite in modo pacifico. La richiesta di risarcimenti potrebbe anche fungere da deterrente per futuri comportamenti inadeguati da parte di gruppi di tifosi.