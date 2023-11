Una squadra di chirurghi di New York ha eseguito il primo trapianto di un intero occhio su un essere umano. Si tratta di una svolta incredibile.

Intervento storico: concluso primo trapianto di occhi al mondo

Un équipe di chirurghi di New York ha eseguito il primo trapianto di un occhio intero su un essere umano, un risultato definito come una svolta incredibile, anche se il paziente non ha riacquistato la vista. Nei sei mesi successivi all’intervento, eseguito durante un trapianto parziale del viso, l’occhio innestato ha mostrato importanti segni di salute, tra cui vasi sanguigni ben funzionanti e una retina dall’aspetto molto promettente, come riportato dai medici del NYU Langone Health. “Il solo fatto di aver trapiantato un occhio è un enorme passo avanti, qualcosa che per secoli è stato pensato, ma che non è mai stato eseguito” ha dichiarato il dottor Eduardo Rodriguez, che ha guidato il team. Fino a questo momento i medici erano stati in grado di trapiantare solo la cornea, lo strato anteriore trasparente dell’occhio.

Primo trapianto di occhi al mondo: il paziente

Il destinatario dell’occhio, Aaron James, è un veterano militare di 46 anni dell’Arkansas, sopravvissuto ad un incidente elettrico sul lavoro, che gli ha distrutto il lato sinistro del viso, il naso, la bocca e l’occhio. Il trapianto è durato 21 ore. All’inizio i medici pensavano di includere il bulbo oculare nel trapianto di faccia solo per motivi estetici, come ha spiegato il dottor Rodriguez in un’intervista a Zoom. “Se si verificasse una qualche forma di ripristino della vista, sarebbe meraviglioso, ma… l’obiettivo era quello di eseguire l’operazione tecnica” ha spiegato. Per il momento l’occhio trapiantato non comunica con il cervello attraverso il nervo ottico. Per favorire la guarigione del collegamento tra il nervo ottico del donatore e quello del ricevente, i chirurghi hanno prelevato cellule staminali adulte dal midollo osseo del donatore e le hanno iniettate nel nervo ottico durante il trapianto. Altri gruppi di ricerca stanno sviluppando modi per collegare le reti nervose del cervello agli occhi privi di vista attraverso l’inserimento di elettrodi, per esempio, per consentire che la vista sia ripristinata. James potrebbe ancora riacquistare la vista nell’occhio trapiantato, ha dichiarato Rodriguez.