Intervista a Lautaro Mambrini: passione, sfide e sogni sul campo da padel

Il padel è molto più di uno sport: è disciplina, emozione e dedizione.

Lautaro Mambrini, giovane giocatore professionista, ci racconta come il padel sia diventato parte integrante della sua vita: dai primi passi sul campo agli obiettivi internazionali.

In questa intervista, Lautaro condivide esperienze, difficoltà e consigli per chi vuole approcciarsi a questo sport in crescita.

Gli inizi della carriera di Lautaro Mambrini

Lo sport, si sa, spesso nasce dal semplice desiderio di divertirsi.

È proprio quello che è successo a Lautaro Mambrini: cresciuto in una famiglia che gestisce da oltre trent’anni il club El Galpón Pádel.

Inizialmente si avvicinò al padel solo per gioco, per poi innamorarsene fino a diventare una vera e propria passione.

Puoi raccontarci come hai iniziato a giocare al padel e cosa ti ha fatto innamorare di questo sport?

Ho iniziato a giocare a padel quando ero molto piccolo, all’inizio solo per divertimento, senza immaginare che sarebbe diventato una parte fondamentale della mia vita. Con il tempo ho capito che la pista era davvero il mio posto: la competizione, l’ambiente e l’energia del gioco mi hanno conquistato per sempre. Inoltre, nella mia città la mia famiglia gestisce un club di padel —El Galpón Pádel— da oltre trent’anni, quindi sono letteralmente cresciuto tra i campi.

Sapevamo che provieni da una famiglia strettamente legata al padel. Quanto ha influito sul tuo cammino?

La mia famiglia ha avuto un’enorme influenza. Sono sempre stati presenti, accompagnandomi in ogni fase e insegnandomi valori che ancora oggi guidano la mia carriera. Questo sostegno costante è stato decisivo per permettermi di dedicarmi al padel con tanta passione e impegno.

Successi, difficoltà e concentrazione: una vita da campione a 360 gradi

Lo sport è fatto di momenti di grande esaltazione e di sfide che mettono alla prova la mente e il corpo. Ogni atleta, prima o poi, sperimenta l’emozione di un traguardo raggiunto e la fatica di superare difficoltà inattese. Lautaro Mambrini racconta come il suo primo torneo importante gli abbia fatto sentire il valore di anni di impegno, ma anche come nervosismo, paura di fallire, infortuni e lunghi viaggi siano state prove da affrontare con disciplina, resilienza e il supporto di un team solido. È proprio nella gestione di questi alti e bassi che si costruisce la crescita e la forza di uno sportivo.

Qual è stato il momento più emozionante della tua carriera finora? E, allo stesso tempo, ci sono stati momenti difficili in campo in cui paura o tensione hanno dominato? Se sì, come hai affrontato la situazione?

Il momento più emozionante è stato disputare il mio primo torneo importante. In quell’occasione ho sentito che tutto lo sforzo fatto fin da bambino aveva davvero un senso.

Ci sono stati però anche momenti difficili: nervi, tensione, paura di sbagliare. Ho imparato a gestirli respirando profondamente, fidandomi della mia preparazione e ricordando che ogni punto va giocato come se fosse il primo. Questa mentalità mi ha aiutato a restare sempre saldo.

Quali sono state le principali difficoltà che hai incontrato e come le hai superate?

Gli infortuni, i continui spostamenti e la lontananza da casa sono state sfide importanti. Ma con costanza, disciplina e il supporto di un grande team, ho sempre trovato il modo di tornare più forte e continuare a crescere.

Durante una partita intensa o un torneo importante, quale pensiero ti aiuta a mantenere la concentrazione?

Mi ripeto che la cosa più importante è divertirmi e giocare a padel. Quando mi ricollego a questa idea, tutto scorre meglio e riesco a mantenere la mente lucida anche nei momenti più tesi.

Tucumán ti ha visto crescere e formarti. C’è qualcosa della tua città che porti sempre con te in campo?

Sì: la grinta, l’umiltà e l’orgoglio di rappresentare la mia provincia. Sono valori che mi accompagnano ogni volta che entro in campo.

Hai qualche rituale, gesto o abitudine prima di giocare che gli altri non conoscono?

Prima di entrare in campo ho bisogno di un momento di silenzio per concentrarmi e visualizzare la partita. È il mio modo per iniziare con la mente chiara e allineata a ciò che voglio fare in campo.

Padel: più di una semplice passione

Il padel non è solo uno sport: è un percorso di crescita personale, relazione e dedizione. Per chi come Lautaro Mambrini lo vive ogni giorno, la passione va oltre la competizione in campo, influenzando la vita, le scelte e il modo di rapportarsi con compagni, allenatori e giovani aspiranti giocatori.

Se domani dovessi vivere una vita completamente lontana dal padel, come la immagineresti?

Anche se non gareggiassi più, penso che la mia vita sarebbe comunque legata allo sport. Mi immagino ad allenare i bambini, trasmettendo loro ciò che ho imparato e ciò che il padel mi ha dato in tutti questi anni.

Hai incontrato persone, giocatori o allenatori che hanno cambiato il tuo modo di vedere il padel o la vita?

Sì, ho incontrato allenatori e giocatori che mi hanno fatto vedere il padel -e la vita- da una prospettiva diversa. Oggi, ad esempio, lavoro in Italia con Camilo Masmut. Ci conosciamo da anni, e questo a volte crea qualche sfida per la troppa confidenza, ma in campo c’è un rispetto enorme. È un elemento fondamentale per continuare a crescere insieme.

Se potessi dire qualcosa ai giovani che ti ammirano, qualcosa che nessuno sa di te, cosa sarebbe?

Direi loro che ho sbagliato mille volte, ma non ho mai smesso di provarci. Continuare ad andare avanti fa la differenza, anche quando le cose non vanno come vorresti. La costanza finisce sempre per tracciare la strada.

Com’è una giornata tipo nella tua vita da atleta professionista? Quanto tempo dedichi all’allenamento e alla preparazione fisica?

La mia giornata è piena di lavoro: mi alleno per diverse ore tra preparazione fisica, tecnica e recupero. Dormire bene e mangiare correttamente sono importanti quanto gli allenamenti in campo. È un lavoro completo.

Nel padel, quasi sempre si gioca in coppia: come scegli i tuoi partner e come costruisci quella connessione in campo?

Per me la base di una coppia è la fiducia e il rispetto. La connessione si costruisce parlando, sostenendosi a vicenda e remando sempre nella stessa direzione. Quando questi elementi ci sono, tutto si amplifica.

Guardare oltre: un futuro luminoso

Per un atleta, il futuro è una sfida costante, fatta di ambizioni, crescita personale ed equilibrio tra vita professionale e privata.

Quali sono gli obiettivi che hai fissato per i prossimi anni? Ci sono tornei internazionali che sogni di vincere?

I miei obiettivi sono chiari: continuare a crescere come giocatore, competere nei migliori tornei al mondo e lottare per i titoli internazionali. È questo il percorso che voglio seguire.

Come fai a bilanciare la tua vita personale con la carriera sportiva?

Trovo l’equilibrio valorizzando ogni momento: allenarmi al massimo quando è il momento di farlo e disconnettermi davvero quando sono con le persone a cui tengo. Quell’equilibrio è fondamentale per stare bene sia fisicamente che mentalmente.

Che consiglio daresti a un ragazzo o a una ragazza che vuole iniziare a giocare al padel?