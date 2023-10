L’intervista a Sophie Codegoni nel salotto di Verissimo ha provocato un grande caos mediatico. Pochi minuti dopo la messa in onda delle scioccanti rivelazioni della ex gieffina è arrivata la replica di Alessandro Basciano, tramite il suo legale.

La replica di Basciano all’intervista

Il legale di Basciano, Leonardo D’Erasmo, ha scritto questo comunicato pubblicato su Instagram:

“Alla luce di quanto andato in onda nel programma Verissimo il mio assistito Alessandro Basciano, che avrebbe preferito mantenere riserbo sulle questioni personali e familiari è, tuttavia, costretto a chiedere una replica sui contenuti emersi. Come è noto, le verità e le versioni raccontate possono avere più sfaccettature. Prima di condannare è sempre bene sentire il suono di entrambe le campane.”

Continua il comunicato:

“Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e tra l’altro di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me che è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare) visto che non ha rispettato lei in primis…Con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni…Non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria…Appena ci sarà il momento giusto dirò tutta la verità…E lì saranno ca*zi amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro. Ps: da persona innamorata mi prendo le responsabilità perché nessuno è perfetto ma certe accuse sono calunnie e diffamazioni che non mi appartengono minimamente. Non avrei mai voluto farlo ma è giusto che tutti sappiano.”

La versione di Sophie

Nel salotto di Silvia Toffanin Sophie Codegoni aveva avuto parole molto dure e forti nei confronti dell’ex compagno, accusandolo non solo di averla tradita, ma di non averla mai amata.