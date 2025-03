Da settimane il comune di Orbetello, in provincia di Grosseto, è invaso da milioni di moscerini. I residenti: “Situazione difficile”. Vacanze estive a rischio? La situazione.

Orbetello: invasione di moscerini

La laguna di Orbetello è invasa, ormai da diverse settimane, da milioni di moscerini, fenomeno che sta mettendo davvero a dura prova tutta la popolazione locale. Le persone, infatti, sono costrette a rimanere chiuse in casa. Secondo le testimonianze degli abitanti, non solo non possono uscire di casa ma non possono nemmeno aprire le finestre, a meno che non vogliano riempirsi la casa di questi insetti. Gli insetti poi sono ovunque, nei negozi, nelle auto, negli uffici postali. Insomma, un vero incubo per questa cittadina. I residenti hanno addirittura chiesto una petizione online al fine di ottenere lo stato di emergenza: “e’ tempo per la Regione di intervenire. Questa infestazione è il risultato di una gestione inefficace della Laguna.”

Invasione di moscerini a Orbetello: vacanze estive a rischio?

Come visto al momento Orbetello è invasa dai moscerini e, oltre al forte disagio per tutti gli abitanti della zona, il pensiero va anche all’estate. Orbetello, infatti, è una delle mete preferite degli italiani, e non solo, per le vacanze estive. Il Comune, intanto, ha fatto sapere che stanzierà 300mila euro per la disinfestazione, mentre queste sono le parole del sindaco Andrea Casamenti: “la vita va avanti normalmente nonostante il disagio forte, dobbiamo affrontare il problema. Amplificheremo l’antilarvale, faremo nuovi interventi adulticidi dei moscerini e poi ci sarà una iniziativa tramite luce per attirarli fuori dal centro, per fare in modo di ripristinare la situazione del turismo nel periodo pasquale e in estate.”