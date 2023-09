Investimento in bici ad Asti: morto il padre, il figlio è in gravi condizioni

Investimento in bici ad Asti: morto il padre, il figlio è in gravi condizioni

Un gravissimo incidente è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 23 settembre, nel comune dI Antignano, in provincia di Asti: un uomo è stato investito e ucciso da un’auto mentre si trovava a bordo della sua bicicletta insieme al figlio.

Antignano, muore un uomo investito in bicicletta: grave il figlio

Il sinistro, come riporta anche AT News, è avvenuto sulla strada che dal paese conduce alla frazione Gonella: i due stavano facendo un giro in centro insieme, a bordo della loro bicicletta, quando sono stati travolti da un’automobile guidata da un altro antignanese di 71 anni che pare fosse abbagliato dal sole al momento dell’investimento.

La vittima si chiamava Enrico Montanera ed era uno stimato tecnico radiologo. Per lui non c’è purtroppo stato nulla da fare: Montanera è infatti deceduto sul colpo. Il figlio che si trovava con lui a bordo del mezzo su due ruote è sopravvissuto ma è stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso presso l’ospedale Regina Margherita di Torino. Il piccolo, di 6 anni, si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni presso la struttura ospedaliera.

Le autorità sono al lavoro sul caso per cercare di ricostruire la tragica vicenda: i due mezzi sono attualmente stati sottoposti a sequestro.