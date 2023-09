Nella serata di giovedì 21 settembre, un uomo ha scatenato una sparatoria in centro ad Asti, tra le vie dello shopping. Una donna, che stava passeggiando con la figlia, è stata ferita gravemente.

Asti, sparatoria in centro: donna gravemente ferita

Nella serata di giovedì 21 settembre un uomo ha scatenato una sparatoria in pieno centro ad Asti, tra le vie dello shopping. Una donna di 45 anni, che stava passeggiando con la figlia di 17 anni, è stata raggiunta ad una gamba dai colpi d’arma da fuoco. Per il momento non si conosce l’identità dell’uomo che, dopo aver sparato, è scappato tra i passanti, per poi salire su un furgone parcheggiato poco lontano. La donna è stata trovata in gravi condizioni e si trova ricoverata all’ospedale di Asti in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. La figlia è rimasta sotto shock dopo aver assistito alla scena. Secondo quanto riportato da La Stampa, la donna avrebbe detto agli investigatori di sapere chi è l’uomo che le ha sparato alla gamba.

Asti, sparatoria in centro: la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che la figlia di 17 anni abbia chiamato la madre dicendole che un uomo la stava infastidendo. La donna sarebbe accorsa sul posto e avrebbe iniziato a litigare con l’uomo che, dopo un breve inseguimento, le ha sparato. I testimoni hanno raccontato di aver visto un uomo sulla cinquantina, con jeans e maglietta e occhiali, allontanarsi verso piazza Alfieri con una pistola in mano. Mentre scappava ha sparato un altro colpo in aria. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. I carabinieri sono impegnati nella ricerca dell’uomo e stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti.