Tragedia sfiorata a Baltimora, la più importante città del Maryland, negli Stati Uniti d’America, dove un ragazzino di 12 anni è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco esploso durante un match di football dell’High School. Secondo quanto si apprende, chi ha sparato, aveva cercato di colpire la folla e ha intercettato il giovane: le autorità stanno indagando.

Usa, 12enne ferito a Baltimora: la sparatoria durante una partita di Football

La sparatoria è andata in scena pochi minuti prima della fine del primo tempo della partita di football della Paul Laurence Dunbar High School. Un uomo, che non è ancora stato fermato dalla polizia, ha sparato sulla folla colpendo un ragazzino di 12 anni. “Eravamo nel bel mezzo della partita, c’era un’atmosfera fantastica, la prima notte della stagione e abbiamo sentito degli spari e tutti hanno iniziato a correre; i giocatori sono scesi in campo e tutti hanno iniziato a correre in campo” – racconta Lawrence Smith, il primo allenatore della squadra.

4TV UPDATES **11 year old has been shot at a game in Baltimore Police are still searching for the suspect pic.twitter.com/xtzUpWqtiv — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) September 2, 2023

Le condizioni di salute del ragazzo e le indagini

Secondo quanto si apprende, le condizioni di salute del ragazzo sono stabili. Il giovane è stato ferito dallo sparo, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. I poliziotti si sono messi sulle tracce dell’uomo responsabile della sparatoria che, però, al momento non è ancora stato ritrovato.