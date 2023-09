Il 94enne Mohamed Al Fayed si è spento all’età di 94 anni in data 30 agosto, ad una distanza quasi esatta di 26 anni dalla tragedia che vide protagonista suo figlio Dodi e Lady Diana – morti nel tunnel dell’Almas il 31 agosto 1997.

Morto Mohamed Al Fayed: il miliardario era il padre di Dodi, compagno di Diana dopo Carlo

Mohamed Al Fayed era diventato noto, anche in Italia, non solo per essere il padre di Dodi, il nuovo compagno di Diana dopo Carlo, ma anche per essere uno degli uomini più ricchi del mondo. In particolare, l’imprenditore egiziano era il patron dei magazzini Harrods a Londra. “La signora Al-Fayed, i suoi figli e i suoi nipoti desiderano confermare che il suo amato marito, il loro padre e il loro nonno, Mohamed, è morto serenamente di vecchiaia mercoledì 30 agosto 2023” – comunica la famiglia del miliardario attraverso i canali social del Fulham Football Club – squadra di Premier League di cui la famiglia Al Fayed era proprietaria.

Il comunicato ufficiale del Fulham Football Club