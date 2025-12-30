Investita Angelika Hutter: la designer tedesca di 34 anni, responsabile della strage di Santo Stefano di Cadore nel 2023, è stata travolta a Ronco all’Adige. Ricoverata in codice rosso a Borgo Trento, la donna lotta tra la vita e la morte, mentre resta al vaglio la dinamica dell’incidente.

Gravissimo incidente a Ronco all’Adige: Angelika Hutter ricoverata in codice rosso

Angelika Hutter, designer tedesca di 34 anni, è stata investita ieri pomeriggio a Ronco all’Adige lungo la provinciale 19, riportando ferite gravissime. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento, la donna si troverebbe in prognosi riservata tra la vita e la morte. Come riportato dal Corriere del Veneto, l’impatto avrebbe coinvolto una Volvo XC60 guidata da un 77enne veronese; sebbene il veicolo procedesse a bassa velocità, le lesioni riportate da Hutter sono risultate molto gravi.

Al momento non è chiaro se la donna stesse camminando lungo il margine della strada o se abbia tentato di attraversare senza l’ausilio delle strisce pedonali, né si esclude la possibilità di un gesto volontario.

Investita da un’auto, Angelika Hutter lotta per la vita: nel 2023 causò la morte di un’intera famiglia

La 34enne era già nota alle cronache per il tragico incidente del luglio 2023 a Santo Stefano di Cadore, in cui travolse con la sua Audi A3 una famiglia, causando la morte del piccolo Mattia, di due anni, del padre Marco e della nonna Mariagrazia Zuin. Condannata a quattro anni e otto mesi, Hutter stava scontando la pena presso la struttura riabilitativa «Casa Don Girelli» di Ronco all’Adige, dove seguiva un percorso di recupero psicologico per disturbi mentali.

Come riportato dal Corriere, e secondo le prime indiscrezioni, solo pochi minuti dopo essersi allontanata dalla comunità, scavalcando la recinzione e dirigendosi verso la strada principale, si è verificato l’incidente che l’ha lasciata in condizioni critiche, riaccendendo i riflettori su una vicenda già segnata da dolore e tragedia.