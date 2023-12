Il pericoloso incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 8 dicembre, fra le strade di Bologna, ma ha visto coinvolta una signora di 55 anni originaria della Polonia e residente a Salerno. La donna stava camminando su viale Pietramellara quando un autobus l’ha travolta.

Donna investita da un autobus: incidente a Bologna

Le cause dell’incidente sono ancora tutte da verificare, ma sembra che l’autista dell’autobus che stava sopraggiungendo da via Matteotti non si sia nemmeno accorto della signora che stava passando di fronte al suo mezzo. Il pullman ha urtato la donna facendola cadere a terra e ferendola molto gravemente.

Donna investita da un autobus: l’intervento dei soccorsi

Sul posto sono arrivati i medici del 118 che si sono occupati di fornire le prime cure alla donna in loco per poi trasferirla in ambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna. La 55enne polacca è entrata nella struttura in codice tre: le sue condizioni di salute sono state giudicate gravi. Anche gli agenti di polizia sono arrivati sul luogo dell’incidente qualche attimo dopo il sinistro e si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso. Gli agenti hanno già preso visione delle immagini delle telecamere di sicurezza della zona. Per far luce sull’accaduto sarà anche importante sentire le testimonianze di qualche passante che ha potuto assistere alla scena.