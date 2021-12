Investita nel tratto senza illuminazione, muore una donna di 60 anni

Un donna di 60 anni è morta a Capriolo dopo essere stata investita da un auto sulla strada provinciale 469 nel tratto privo di illuminazione.

Una donna di 60 anni, Daniela Bertazzoli, è morta nella giornata di venerdì 10 dicembre intorno alle ore 17:00, dopo essere stata investita da un’automobile mentre tornava a casa. L’incidente si è verificato in provincia di Brescia, a Capriolo, lungo la strada provinciale 469.

Investita in strada, muore una donna

Stando alla ricostruzione del sinistro posta in essere dagli inquirenti, la donna sarebbe stata investita in un punto non illuminato della carreggiata. A colpirla una Bmw X1 guidata da un uomo di 40 anni.

Donna muore investita a Capriolo

Sul posto erano immediatamente arrivati i soccorsi del 118 e per Daniela Bertazzoli si era reso necessario il trasferimento in elicottero in ospedale dove è arrivata in codice rosso, salvo poi morire poco dopo.

Investita da un’auto, muore donna di 60 anni

I funerali della donna si terranno nella giornata di mercoledì 15 dicembre presso la chiesa di Capriolo e in queste ore sono molti i messaggi di cordoglio giunti via social e non alla sua famiglia. Originaria di Sarnico, Daniela Bertazzoli si era trasferita a Capriolo per lavorare come collaboratrice scolastica nelle scuola media di via Fossadelli.