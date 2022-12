Un uomo di 82 anni è in gravi condizioni dopo essere stato travolto da un’automobile.

L’uomo stava attraversando la strada per andare a buttare la spazzatura.

Investito da un’auto mentre attraversa la strada: gravissimo

Grave incidente a Sirmione, in provincia di Brescia. Nella mattinata di oggi, lunedì 5 dicembre 2022, un uomo di 82 anni è stato travolto da un’auto e si trova in gravi condizioni. Le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi del caso.

Secondo le prime informazioni l’uomo era sulle strisce pedonali di via San Martino della Battaglia. Stava attraversando la strada per andare a buttare la spazzatura. Un’auto, guidata da una 60enne di Peschiera del Garda, lo ha investito. L’82enne ha fatto un volo di sei o sette metri.

L’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso

Un altro automobilista ha assistito alla scena e ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici con un’ambulanza e un elicottero. Dopo aver fornito le cure sul posto hanno portato l’anziano in ospedale in codice rosso. Anche la 60enne è stata portata in ospedale per accertamenti.