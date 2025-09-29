Dopo la presentazione dell’iPhone Air, la Apple sarebbe pronta al lancio dell’iPhone pieghevole. Ecco la possibile data di uscita.

iPhone pieghevole in arrivo? La possibile data di uscita

In casa Apple non si fermano mai, solo due settimane fa è stato presentato l’iPhone Air, ovvero lo smartphone più sottile di sempre, con 5,6 millimetri di spessore appena.

Ora ecco che il colosso tech statunitense è pronto a lanciare l’iPhone pieghevole. Secondo Nikkei Asia, la Apple avrebbe infatti già avviato i contatti con i fornitori al fine di testare una linea di produzione dedicata proprio agli iPhone pieghevoli. L’obiettivo sarebbe quello di avviare una produzione di massa in India entro il 2026.

iPhone pieghevole: quanto costerebbe?

Come abbiamo appena visto, la Apple sta pensando di lanciare sul mercato l’iPhone pieghevole entro il 2026. Non sarebbe il primo, in quanto ad esempio già da tempo la Samsung ha i suoi Galaxy Z Fold. Come detto il colosso tech statunitense spera di avviare la produzione di massa entro il 2026 ma, quanto costerebbe una volta sul mercato? Innanzitutto partiamo dal design che, secondo le indiscrezioni, vorrebbe che sia simile a due iPhone Air collegati in orizzontale con quindi un’apertura a libro. Il prezzo di lancio potrebbe essere sui 2.000 dollari.