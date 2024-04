Iran, Raisi avverte: con un attacco duro Israele verrebbe rasa al suolo

Non si fermano le tensioni e le minacce tra Iran ed Israele e questa volta è la prima a tornare all’attacco con nuove dichiarazioni provenienti direttamente dal presidente iraniano. Durante un discorso, Ebrahim Raisi ha infatti sottolineato come il recente attacco contro Israele sia stata un’azione limitata e che se l’Iran avesse fatto sul serio, avrebbe raso al suolo tutto.

Un attacco serio

Stando alle recenti dichiarazioni del presidente iraniano il paese non ha ancora fatto sul serio per quanto riguarda un attacco contro Israele. Durante un nuovo discorso tenuto in occasione della Giornata delle Forze Armate, Ebrahim Raisi ha tenuto a precisare come l’attacco contro Israele sia stata un’azione limitata e punitiva.

Ha poi aggiunto che se l’Iran avesse deciso di attaccare seriamente, allora di Israele non sarebbe rimasto più nulla. Una nuova minaccia che si va ad aggiungere a quelle precedenti, ma a preoccupare è anche un’altra dichiarazione da parte dell’Iran che parla di nuove armi mai usate prima. Che sia questo l’asso nella manica delle forze iraniane in grado di distruggere Israele?

Iran avverte ancora Israele

Il discorso di Raisi si è poi concluso con l’ennesimo avvertimento ripetuto più e più volte, ovvero che se Israele dovesse attuare qualsiasi azione contro l’Iran, saranno pronti a rispondere con più forza rispetto ai nemici.