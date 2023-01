Ischia, 26enne fugge dai domiciliari per picchiare la mamma

Ischia, 26enne fugge dai domiciliari per picchiare la mamma

Ischia, 26enne fugge dai domiciliari per picchiare la mamma

Una ragazza di 26 anni è fuggita dai domiciliari per picchiare di nuovo la mamma: la donna è stata presa a calci e pugni. La giovane è stata arrestata.

Una ragazza di 26 anni è fuggita dai domiciliari per andare a picchiare di nuovo la mamma 50enne.

La donna è stata presa a calci e pugni. La giovane è stata arrestata dai carabinieri. L’episodio è accaduto a Ischia lo scorso 2 gennaio. Non era la prima volta che la 26enne si comportava così nei confronti della genitrice. I maltrattamenti infatti erano continui, anche durante il periodo natalizio. Proprio per questo motivo si trovava ai domiciliari. La sera stessa era tuttavia fuggita, tornando a casa della madre dove le botte erano proseguite.

La poverina è stata mandata al pronto soccorso con una prognosi di 10 giorni di guarigione.

Fugge dai domiciliari e picchia la mamma: l’intervento dei carabinieri

Tutto è iniziato quando la compagnia dei carabinieri di Ischia era intervenuta di sera in seguito a un’aggressione avvenuta in un bar di via Iasolino: era stata infatti malmenata una donna di 50 anni. Era stato dunque accertato che la donna stesse vivendo una situazione famigliare alquanto difficile, poiché era costretta a subire continue violenze da parte della figlia

La 26enne non si è fermata dinanzi alla legge

La vittima, evidentemente sfinita, aveva infine denunciato la ragazza. Lo scorso novembre alla 26enne era stata disposta una misura di divieto di avvicinamento alla madre. Il 1° gennaio sono stati disposti gli arresti domiciliari a causa dell’aggravamento della misura precedente. Tutto ciò non è bastato a fermare la donna che ieri ha per l’ennesima volta aggredito la 50enne.